Buenas noticias en Cruz Azul: dos FIGURAS apuntan a regresar ante América

Cruz Azul comienza a recuperar piezas en uno de los momentos más importantes del Apertura 2026. Después de vencer a Santos Laguna, la Máquina ya concentra su atención en el Clásico Joven ante América y Joel Huiqui podría tener novedades importantes en su plantilla.

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Los nombres que generan expectativa en La Noria son Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi, dos futbolistas que han estado fuera por lesión durante las últimas semanas.

Sin embargo, la situación de ambos es diferente. Mientras Piovi ya recibió el alta deportiva y estuvo disponible frente a Santos, Rotondi todavía trabaja para intentar llegar al encuentro ante las Águilas.

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Gonzalo Piovi ya está disponible con Cruz Azul

La recuperación más avanzada es la de Gonzalo Piovi. El defensor argentino sufrió una lesión muscular durante la Leagues Cup que lo obligó a abandonar el terreno de juego y posteriormente lo mantuvo fuera de actividad.

Su regreso dio un paso definitivo el pasado fin de semana. Piovi fue convocado para enfrentar a Santos Laguna e incluso apareció entre los suplentes, aunque Huiqui decidió no utilizarlo durante la victoria 1-0.

El propio entrenador confirmó después del encuentro que el argentino ya estaba recuperado y explicó que prefirió no darle minutos porque el desarrollo del partido no hizo necesario su ingreso.

Con una semana adicional de trabajo, Piovi aparece así como una alternativa para recuperar un lugar en la defensa frente al América.

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¿Rotondi podrá jugar contra América?

El panorama de Rodolfo Rotondi requiere mayor cautela.

El argentino no juega desde el Campeón de Campeones ante Toluca, disputado el pasado 25 de julio, y ha tenido que lidiar con problemas físicos que han prolongado considerablemente su ausencia.

Rotondi presentó una lesión en el bíceps femoral y también ha sufrido una fascitis plantar, problema especialmente incómodo por el dolor que puede provocar al apoyar el pie.

Huiqui reconoció después del partido ante Santos que Cruz Azul estaba cerca de recuperarlo. Durante esta semana, el futbolista ha continuado avanzando en su rehabilitación con la intención de reintegrarse completamente al grupo.

Sin embargo, su presencia ante América todavía no está garantizada. Y es que el cuerpo técnico deberá evaluar su evolución durante los últimos entrenamientos antes de decidir si Rotondi puede regresar a una convocatoria para el Clásico Joven.

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Incluso en caso de recibir el visto bueno, el escenario más prudente sería que su regreso se produzca de manera progresiva después de más de un mes sin disputar un partido oficial.

Cruz Azul viene de vencer 1-0 a Santos con un gol de José Paradela al minuto 89, resultado con el que alcanzó los 12 puntos después de siete jornadas del Apertura 2026.

Ahora enfrentará al América en el Estadio Banorte, en un partido que además pondrá frente a frente al actual campeón del futbol mexicano y al líder del torneo.