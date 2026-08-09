Tabla baja al momento: los equipos de la Liga MX que ya estarían eliminados de la Leagues Cup

La Liga BBVA MX no tuvo su mejor desempeño en la Leagues Cup y los equipos de la MLS presentan un claro dominio en la competición. A pocas horas de que la Jornada 2 llegue a su fin, ya existen varios clubes mexicanos que tienen escasas posibilidades o incluso nulas de clasificar a los Cuartos de Final. ¿Cómo se encuentra la zona baja de la tabla?

Entre los nombres más destacados se encuentran Chivas y Pumas, dos clubes considerados grandes de la Liga BBVA MX. Los rojiblancos apenas suman un punto tras haber disputado sus dos primeros partidos, acumulando dos derrotas (una por penales). Mientras que el caso del cuadro universitario es aún peor: dos caídas en 90 minutos y cero unidades obtenidas.

Cómo está la tabla de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup

FC Juárez y León encabezan la clasificación mexicana con seis puntos. Tigres aparece detrás con cuatro unidades, mientras que América ocupa provisionalmente el cuarto lugar con tres puntos y un partido menos.

Crédito: Mexsport

Toluca, Cruz Azul, Monterrey y Atlante también cuentan con tres unidades. Sin embargo, los Diablos Rojos, Rayados y los Potros de Hierro ya disputaron dos encuentros.

La situación cambia por completo en los últimos lugares. Chivas tiene solamente un punto, mientras que Pachuca, Atlas y Pumas todavía no pudieron sumar. Estos cuatro equipos ya habrían quedado sin posibilidades de alcanzar los Cuartos de Final.

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Los equipos de la Liga BBVA MX que ya estarían eliminados

Chivas, Pachuca, Atlas y Pumas son los primeros representantes de la Liga BBVA MX que no podrían continuar en el torneo. Todos ellos deberán disputar su tercer encuentro, aunque solamente servirá para completar su participación.

El Guadalajara rescató un punto en su presentación contra LAFC. El conjunto rojiblanco empató 1-1 durante el tiempo regular, pero cayó en la definición por penales. Posteriormente perdió 1-0 frente a FC Dallas y quedó eliminado con apenas una unidad.

Pachuca tampoco pudo reaccionar. Los Tuzos comenzaron con una derrota por 2-0 ante Cincinnati y después cayeron 2-1 contra Columbus Crew. Incluso si ganan su último partido, solamente podrían llegar a tres puntos.

Pumas ocupa el último lugar de la tabla

Pumas atraviesa el panorama más complicado entre los equipos mexicanos. El conjunto universitario perdió 3-0 frente a Charlotte FC y posteriormente fue superado 2-0 por Cincinnati.

Estos resultados dejaron al cuadro de la UNAM en el último puesto, sin puntos y con una diferencia de goles de -5. Su último compromiso será contra Columbus Crew, pero ya no tendrá posibilidades de ingresar entre los cuatro mejores.

Atlas se encuentra en una situación similar. Los Rojinegros perdieron 3-1 frente a Columbus y 2-0 ante Charlotte. Con cero unidades y una diferencia de -4, también quedaron fuera de la pelea por avanzar.