El jugador del América que ha despertado interés de grandes clubes de la Premier League

El defensa del América, Sebastián Cáceres habría despertado el interés de varios equipos de la Premier League, tras las actuaciones que el central ha tenido representando a Uruguay.

El zaguero azulcrema, hace un par de torneos se estableció como uno de los referentes de la zaga de Las Águilas, se adueñó indiscutidamente de un lugar en el esquema estelar del conjunto americanista, a tal punto que empezó a formar ser convocado por su país.

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El defensor de 24 años, ha tenido grandes actuaciones con el combinado charrúa, bajo las órdenes del técnico Marcelo Bielsa, quien ha depositado su confianza en el futbolista sudamericano. Esto viene de la mano con el rendimiento que también ha tenido con el conjunto azulcrema.

Cáceres ha jugado los 90 minutos completos, en cada uno de los último cuatros enfrentamientos de la Selección Uruguaya, junto al jugador del Barcelona, Ronald Araujo, en las eliminatorias de CONMEBOL, rumbo al Mundial del 2026.

Los equipos de la Premier League que lo quieren

De acuerdo con información del reportero Pete O’Rourke, el Tottenham estaría monitoreando su progreso de cara a un posible fichaje, en la próxima ventana de contrataciones en enero. Los Spurs por ahora se ubican en la cima del campeonato inglés.

Por otro lado, la misma fuente informó que escuadras como el Manchester United, Newcastle, Fulham y el West Ham tambien mantienen un seguimiento especial.

El precio de Sebastián Cáceres

Sebastián actualmente tiene un valor de mercado de 3.5 millones de euros, aunque se espera que con motivo de su participación en encuentros internacionales, el cuadro de Coapa aumente la cifra debido al interés de otras instituciones.

El central nacido en Montevideo tiene contrato vigente con el club capitalino hasta diciembre del 2024, por lo que en caso de que se abra una oportunidad de salir durante el mercado invernal, la escuadra interesada tendrá que negociar con el América.

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