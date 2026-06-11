Sebastián Cáceres y una despedida sorpresa antes del Mundial 2026: el plan de Alana para el jugador del América

Sebastián Cáceres es uno de los jugadores de la Liga BBVA MX que formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El defensor del América se ganó un lugar recurrente en la convocatoria de Marcelo Bielsa en Uruguay, por lo que su papel con el cuadro charrúa apunta a ser importante para sacar un buen resultado dentro de la justa mundialista.

Sin embargo, el jugador no contó con que su novia le alistara una despedida sorpresa al lado de su familia previo a su concentración con la Selección de Uruguay. Alana Flores, influencer mexicana, realizó un homenaje a Cáceres junto a los padres, amigos, sobrinos y el representante del futbolista.

“No existen suficientes palabras para decirle al mundo todo lo bueno que pienso de ti”, comentó la influencer mexicana en una publicación de su cuenta de Instagram. A lo que Cáceres no dudó en responderle con el siguiente comentario: “Te amo, gracias por estar siempre”.

Alana Flores despidió a Sebastián Cáceres previo a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Creditos: @alanafloresf / Instagram

Quién es Alana Flores, la novia mexicana de Sebastián Cáceres

Alana Flores es una influencer que se popularizó al hacer streamings jugando videojuegos. Poco después logró formar parte del mundo del fútbol al ser dueña de un equipo de la Kings League llamado Radiza FC.

Cabe mencionar que la influencer llegó a contar con un mayor reconocimiento en el mundo digital por sus participaciones como boxeadora en el evento llamado La Velada del Año, el cual cuenta con el récord de audiencia en cualquier plataforma digital tras alcanzar un pico de 10.8 millones de espectadores simultáneos dentro de su quinta edición.

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Los números de Sebastián Cáceres con Uruguay antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sebastián Cáceres tuvo su primer partido con la mayor de Uruguay el 23 de septiembre de 2022 en un amistoso ante Irán. En total ha sumado 24 partidos; 12 en las Eliminatorias de la CONMEBOL, 5 en Copa América y 7 en amistosos. El jugador del América contaría con su primera participación dentro de la cita mundialista, lo cual podría significar un gran paso a su carrera profesional.

Sebastián Cáceres jugará su primera Copa Mundial de la FIFA™|@sebas4caceres

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