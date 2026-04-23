Sebastian Vettel rompe el silencio sobre las nuevas reglas en Fórmula 1

La presente temporada ha sido muy polémica dentro de la Fórmula 1, pues los pilotos se quejaron de las disposiciones que tuvieron que acatar en las primeras fechas del campeonato, situación que explotó con el accidente en el Gran Premio de Japón.

Por ese motivo, la Fórmula 1 anunció cambios en el reglamento de competencia, los cuales van a entrar en vigor en el Gran Premio de Miami, tema que ha sacudido al mundo del automovilismo. Uno de los primeros en hablar sobre el tema, fue el excampeón mundial Sebastian Vettel.

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¿Qué dijo Sebastian Vettel sobre las nuevas reglas en la Fórmula 1?

Sebastian Vettel se mostró con mucha comprensión por las inquietudes que han tenido los pilotos de la Fórmula 1, el alemán aseguró que ellos deben sentirse cómodos con las condiciones que enfrentan en las pistas, mostrando su total apoyo a sus colegas, esto dijo a la cadena sueca SVT.

Desde el punto de vista deportivo, entiendo y comparto algunas de las críticas, porque si bien los autos probablemente sean divertidos de conducir, no lo son tanto para competir debido a las regulaciones y las dificultades que esto conlleva

También habló sobre la importancia de cuidar la esencia del deporte, enfocado en poder encontrar al mejor piloto de la temporada.

Así que me solidarizo con los pilotos. Y es fundamental no perder la esencia del deporte, que consiste en encontrar al piloto más rápido y la máquina más rápida para ganar la carrera

Finalmente, aseguró que el espectáculo para los millones de aficionados a la Fórmula 1, depende en gran medida de la experiencia que tienen los pilotos en la pista.