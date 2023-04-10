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Fútbol

Concacaf anuncia las sedes y estadios para la Copa Oro 2023

La Concacaf dio a conocer los 15 estadios en 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá para albergar la Copa Oro que se disputa de junio a julio de 2023

Copa Oro
|GETTYIMAGES

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Concacaf ha dado a conocer las sedes de la Copa Oro 2023. Mediante un comunicado el organismo de la competencia ha nombrado 15 estadios en 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá para albergar la 17ª edición del torneo, certamen que se va a celebrar del 16 de junio al 16 de julio.

“La Copa Oro de Concacaf es nuestra competencia insignia y muestra lo mejor del fútbol de selecciones nacionales masculinas en la región. Con cada edición que pasa, esta competencia ha alcanzado nuevas alturas dentro y fuera de la cancha y estoy seguro de que el torneo de 2023 brindará un fútbol sobresaliente y capturará la imaginación de los fanáticos de nuestra confederación y más allá.

“Las ciudades anfitrionas y los lugares que hemos seleccionado tienen un sólido historial de albergar eventos de fútbol de élite y de clase mundial. Quiero agradecer a todos y cada uno de ellos por su compromiso con Concacaf, con nuestra Copa Oro y con nuestro deporte. Este es un momento tremendo para el fútbol en la región con Ligas de Naciones, Copas de Oro masculinas y femeninas, y otras emocionantes competiciones de clubes y selecciones nacionales que se llevarán a cabo durante los próximos tres años a medida que nos acercamos a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

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Estadios sede para la Copa Oro 2023

Estadio AT&T , Arlington, TX
Estadio Bank of America , Charlotte, NC
Soldier Field , Chicago, IL
Estadio TQL , Cincinnati, OH
Estadio DRV PNK , Fort Lauderdale, FL
Estadio State Farm , Glendale, AZ
Red Bull Arena , Harrison, Nueva Jersey
Estadio NRG , Houston, TX
Estadio Shell Energy , Houston, TX
Estadio SoFi , Inglewood, CA
Estadio Allegiant , Las Vegas, NV
Estadio Snapdragon , San Diego, CA
Estadio Levi's , Santa Clara, CA
Estadio CITYPARK , St. Louis, MO
Campo BMO , Toronto, Canadá

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