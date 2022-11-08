Selección Azteca: ¿Cuántas veces se han enfrentado México e Irak?

La Copa del Mundo Qatar 2022 se siente más cerca que nunca y muchas de las selecciones participantes, se encuentran en la recta final de su preparación para encarar la justa mundialista, con muchos de los equipos ultimando detalles mediante partidos amistoso, como lo es el caso de la Selección Mexicana que se enfrentará a Irak en partido amistoso.

¿Cuándo fue el último partido entre México e Irak?

México e Irak se verán las caras nuevamente sobre los terrenos de juego 36 años después de lo que fue su último y hasta ahora único partido jugado entre ellos, teniendo lugar en el Mundial de México 1986 sobre la cancha del Estadio Azteca bajo el mando del entrenador serbio Bora Milutinovic en partido correspondiente al cierre de la primera ronda dentro del Grupo B.

Te puede interesar: Este sería el 11 de la Selección Mexicana vs Irak | Partido Amistoso

En aquel encuentro llevado a cabo el miércoles 11 de junio de 1986, los mexicanos terminarían imponiéndose ante los iraquíes por la mínima diferencia, siendo Fernando "El Sheriff" Quirarte, el anotador del único tanto del partido para darle el triunfo a la Selección Azteca.

Con ese triunfo sobre el conjunto árabe, además de una victoria de dos goles a uno ante Bélgica y un empate a un tanto frente a Paraguay, México cerraría la fase de grupos de manera invicta con cinco puntos, cabe recordar que en esa época la distribución de puntos era de dos unidades por partido ganado, uno por empate y ninguno en caso de derrota.

En aquella selección, vieron acción algunas de las grandes figuras del futbol mexicano como lo fueron el portero Pablo Larios, Tomás Boy, Manuel Negrete, Javier Aguirre, Hugo Sánchez y Javier Hernández.

¿Cuándo se juega el México vs Irak?

Un nuevo capítulo se escribirá entre estas dos selecciones cuando salten a la cancha del Estadio Motilivi, en Girona, España en punto de las dos de la tarde (hora del centro de México) del miércoles 9 de noviembre, importante mencionar que para este cotejo, el estratega argentino Gerardo "Tata" Martino cuenta únicamente con 16 elementos, por lo que declaró que tendrá que hacer uso de los sparrings convocados para afrontar este compromiso.

Te puede interesar: Rafa Márquez: El mexicano histórico en los Mundiales