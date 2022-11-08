Este sería el 11 de la Selección Mexicana vs Irak | Partido Amistoso

A 12 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana tiene dos compromisos previos a la justa. El primero, será ante su similiar de Irak, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de las 1:45 PM (tiempo del centro de México).

Para este encuentro, Gerardo Martino tendrá la opción de ver a todos los jugadores que militan en la Liga MX, y así poder tomar la última decisión de los futbolistas que están en la cuerda floja de ir a la Copa del Mundo o no, cabe destacar que son cinco los que quedarán fuera.

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El posible 11 de México vs Irak | Partido amistoso

Rumbo a Qatar 2022, México se medirá primero ante su similar de Irak, encuentro donde Martino solo podrá contar con jugadores de la Liga MX, además de Héctor Herrera de la MLS y Raúl Jiménez de la Primer League, pero que de acuerdo con el 'Tata' no tendrá actividad en este partido, aunque espera que frente a Suecia, del 16 de noviembre si pueda tener minutos.

Ahora, frente a los iraquís, y de acuerdo con información de nuestro insider, David Medrano, este sería el 11 de la Selección Mexicana.

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo

Medios: Luis Romo, Charly Rodrígue y Luis Chávez

Delanteros: Roberto Alvarado, Henry Martín o Funes Mori y Alexis Vega

Con este cuadro, la única duda para Martino sigue siendo el centro delantero, la misma que ha tenido en los últimos meses; además en la conferencia previa a este encuentro, el 'Tata0 volvió a confirmar que serán tres atacantes los que asistan a Qatar 2022, por lo que es vital para ambos mostrarse en este partido.

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