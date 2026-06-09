Ex portero de la Liga MX comete error garrafal ante España en Puebla

Pedro Gallese no recordará con cariño su regreso a México, el ex arquero de la Liga MX y actual guardameta de la Selección de Perú cometió uno de los errores más insólitos de toda su carrera profesional en el duelo amistoso frente a España. Corría la parte complementaria cuando un servicio desde banda derecha, el cual parecía no traer mucho fue manoteado erróneamente por el portero y el esférico terminó en el fondo de su propio arco.

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La Selección de España lo ganaba cómodamente por 2-0 ante los andinos en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, sin embargo, Gallese les puso un gol más en bandeja de plata. Ferrán Torres llegó a línea de fondo y sacó centro al corazón del área que alcanzó a manotear el arquero peruano, pero, lo hizo de mala manera y el balón se incrustó en su portería. Lamentablemente para su causa, el partido contra los pupilos de Luis de la Fuente se puso aún más costa arriba y la derrota no pudo ser impedida.

España; candidata al título

El equipo ibérico es uno de los grandes favoritos a campeonar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y han superado una prueba amistosa más de cara a su debut el lunes 15 de junio ante su similar de Cabo Verde. España llega como actual monarca del continente europeo y según varias casas de apuestas, es la gran favorita a conseguir el título en Norteamérica 2026.

Cabe recordar que, después de su partido ante los africanos, tendrán que verse las caras con una rocosa Arabia Saudita y según los pronósticos, definir el liderato del grupo H ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en la última fecha de la primera fase.