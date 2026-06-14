Resultados de los juegos de HOY sábado 13 de junio en el Mundial 2026

Se fue el tercer día de actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este sábado 13 de junio, comenzaron las emociones con cuatro partidos de la Fecha 1 en el certamen internacional.

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En punto de las 13:00 horas, Qatar y Suiza se enfrentaron en el Estadio de San Francisco, encuentro en el que los equipos dividieron unidades tras empatar 1-1 con goles de Breel Embolo y un tanto en propia puerta de Miro Muheim.

Más tarde, Brasil y Marruecos entraron en acción en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey. Con anotaciones de Ismael Saibari y Vinícius Júnior, las escuadras empataron poniendo en marcha el Grupo C, mismo sector en el que Escocia hizo los tres puntos ante Haití en el Estadio de Boston tras ganar 1-0 con gol de John McGinn.

Finalmente, la actividad la cerraron Australia y Turquía. El equipo de Oceanía dio la sorpresa al vencer al cuadro de Oriente Medio por 2-0 para colocarse en la cima del Grupo D.

Partidos del 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alemania vs Curazao - 11:00 Hrs.

Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.

Costa de Marfil vs Ecuador - 17:00 Hrs.

Suecia vs Túnez - 20:00 Hrs.

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