Resultados de los juegos de HOY sábado 13 de junio en el Mundial 2026
Este sábado 13 de junio, las emociones comenzaron con cuatro partidos por día con sorpresas en los marcadores. Conoce los resultados de los juegos de hoy
Se fue el tercer día de actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este sábado 13 de junio, comenzaron las emociones con cuatro partidos de la Fecha 1 en el certamen internacional.
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En punto de las 13:00 horas, Qatar y Suiza se enfrentaron en el Estadio de San Francisco, encuentro en el que los equipos dividieron unidades tras empatar 1-1 con goles de Breel Embolo y un tanto en propia puerta de Miro Muheim.
Más tarde, Brasil y Marruecos entraron en acción en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey. Con anotaciones de Ismael Saibari y Vinícius Júnior, las escuadras empataron poniendo en marcha el Grupo C, mismo sector en el que Escocia hizo los tres puntos ante Haití en el Estadio de Boston tras ganar 1-0 con gol de John McGinn.
Finalmente, la actividad la cerraron Australia y Turquía. El equipo de Oceanía dio la sorpresa al vencer al cuadro de Oriente Medio por 2-0 para colocarse en la cima del Grupo D.
Partidos del 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Alemania vs Curazao - 11:00 Hrs.
Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.
Costa de Marfil vs Ecuador - 17:00 Hrs.
Suecia vs Túnez - 20:00 Hrs.
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