¿Puede enfrentar a México? La selección de CONCACAF que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gracias al nuevo formato de 48 selecciones participantes, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá varios equipos debutantes y uno de ellos es Curazao. Fue la gran sorpresa de las Eliminatorias Concacaf y aprovecharon la ausencia de Estados Unidos, México y Canadá, quienes obtuvieron su boleto de forma directa por ser anfitriones del torneo.

El país con menor cantidad de habitantes que jugará una Copa Mundial de la FIFA™ terminó invicto en su grupo. Superó a Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas para poder asegurar su participación en la justa mundialista. A pesar de que está ubicado en el Grupo E, existe la posibilidad de que Curazao se enfrente a la Selección Mexicana durante el torneo.

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¿Cuándo podrían cruzarse México y Curazao?

La posibilidad más realista y directa para que ambas selecciones choquen en la Copa Mundial de la FIFA™ es en Dieciseisavos de final, es decir, apenas arranque la fase eliminatoria. Para ello, el equipo dirigido por Javier Aguirre debe ganar el Grupo A donde enfrentarán a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Por otro lado, Curazao deberá hacer un esfuerzo y ubicarse en la tercera posición del Grupo E, zona donde chocarán contra Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Los caribeños deberán clasificar como uno de los mejores terceros para tener una oportunidad de enfrentar a México durante el torneo, pero además deberán esperar la definición de los demás grupos.

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¿Qué debe suceder para que México y Curazao se enfrenten?

Para que Curazao sea emparejado con la Selección Mexicana en la ronda de Dieciseisavos de final no alcanza solo con que sea “mejor tercero”, ya que deben coincidir tres factores concretos.

Curazao tendría que finalizar tercero en su zona y meterse entre los ocho mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El máximo rector del futbol establece que avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, ordenados por criterios como puntos, diferencia de gol y goles a favor.

En la práctica, para Curazao sería clave sumar la mayor cantidad posible de puntos ante Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, pero también cuidar la diferencia de gol.

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El factor decisivo: qué otros terceros clasifican

Curazao no queda emparejado con México por ser el mejor, el segundo mejor o el octavo mejor tercero. Una vez que se conocen los ocho terceros clasificados, FIFA utiliza una tabla fija de combinaciones para asignarlos al cuadro.

Esa tabla cruza a los terceros clasificados con los ganadores de grupo. En varias combinaciones, el lugar del 1A (México en caso de ganar el grupo) queda asignado al 3E (Curazao si finaliza como tercero en su grupo). Por ejemplo, si clasifican como mejores terceros los equipos de los grupos E, F, G, H, I, J, K y L, el cruce marcado es 1A vs 3E. También sucede en combinaciones como D, E, G, H, I, J, K y L o C, E, F, G, I, J, K y L, entre otras.

De esta manera, el emparejamiento México vs Curazao en 16avos no depende solo del combinado caribeño. También depende de qué selecciones terminen como mejores terceros en los otros grupos. Curazao puede hacer su parte clasificando como tercero del Grupo E, pero para caer contra México necesita que la combinación global de terceros clasificados coloque al 3E frente al 1A.

