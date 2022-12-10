La Selección Mexicana desciende en el ranking FIFA

La primera edición del Campeonato W de la CONCACAF llevado a cabo en Monterrey, resultó en uno de los mayores fracasos en la historia de la Selección Mexicana Femenil, al no poder obtener el boleto a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 ni siquiera con posibilidad de repechaje, además de despedirse también de los Juegos Olímpicos de París 2024 al terminar en el séptimo lugar de ocho equipos y perder todos sus partidos para quedar eliminada en la primera ronda del certamen, hecho que llevó a la destitución de Mónica Vergara como directora técnica de la categoría mayor.

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El ranking más bajo en la historia de México

Con la más reciente actualización del ranking FIFA, la Selección Azteca apareció en la posición 35, cuando en ocasiones anteriores había ocupado el puesto 25, siendo su peor registro el 31, marca negativa que ya fue superada.

En este listado, México incluso aparece por encima del resto de los países participantes en aquel premundial, con excepción de Estados Unidos y Canadá.

En el grupo al que pertencía la Selección Azteca, Jamaica obtuvo su clasificación directa a la próxima justa mundialista, mientras que Haití accedió al repechaje como tercer lugar.

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Nuevo rumbo con Pedro López como DT

Tras la destitución de Vergara como estratega, la Federación Mexicana de Futbol inició una reestructuración en su división femenil, nombrando a la ex futbolista mexicana Andrea Rodebaugh, mundialista con México en Estados Unidos 1999 como la primera Directora Deportiva de Selecciones Femeniles y al español Pedro López, campeón del Mundial Sub-20 con España, como nuevo entrenador de la categoría mayor.

El timonel ibérico debutó al mando del combinado mexicano con un empate a un gol en cotejo amistoso frente a su similar de Chile el pasado 10 de octubre y más recientemente llevó a cabo una concentración en el Centro de Alto Rendimiento en el que 10 jugadoras recibiron su primer llamado a la selección mayor.