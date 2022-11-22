La Selección Mexicana Femenil reportó a concentración

Un nuevo camino inició para la Selección Nacional de México Femenil desde la llegada del entrenador español Pedro López, quién ya vivió su debut oficial al frente de la escuadra mexicana en el empate a un gol ante Chile, el pasado 10 de octubre en las Instalaciones de Coapa, destacando el regreso de la delantera Charlyn Corral.

A pesar de no ser Fecha FIFA, el estratega ibérico decidió llamar a concentración a 26 jugadoras, la mayoría pertenecientes a la Liga MX Femenil con exepción de dos que vienen del futbol colegial de los Estados Unidos.

¡De vuelta a casa! 😍



Antes de que termine el 2022, concentramos en el CAR para seguir trabajando junto a nuestro DT @PedroLopzRamos. 💚🇲🇽

👉🏼https://t.co/bUCuoS78M9#TuCanchaLaEligesTú I #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/UFdqzMpou2 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 21, 2022

10 jugadoras fueron convocadas por primera vez

Cabe destacar que 10 de las futbolistas convocadas reciben por primera ocasión en su carrera el llamado a la Selección Azteca Mayor.

Te puede interesar: Funes Mori: el sexto naturalizado en jugar un Mundial con México

Para este microciclo, Pedro López estará auxiliado por Ana Galindo, entrenadora de la categoría Sub-20 y la costarricense Jimena Rojas, timonel de la Sub-15 y Sub-17.

La Selección Mexicana trabajará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la Ciudad de México hasta el 30 de noviembre.

Chivas y Tigres los equipos con más convocadas

Los equipos que más jugadoras aportan son Chivas y Tigres UANL con seis elementos por conjunto, seguidos por FC Juárez con tres y Rayadas de Monterrey con dos futbolistas.

Las 10 convocadas que reciben su primer llamado a la Selección Azteca mayor son: Celeste Espino, Jaidy Gutiérrez, Andrea Hernández, Gabriela Valenzuela, Rubí Soto, Christina Burkenroad, Mariel Román, Daniela Murguía, Daniela Monrroy y Samantha López.

Jimena Rojas se estrenó con la Sub-17

La directora técnica tica tuvo su presentación al mando de la categoría Sub-17 en un encuentro amistoso jugado en el CAR frente a la Universidad de Chile el 19 de noviembre, debutando con un triunfo de dos goles a cero.

Lista completa de convocadas

Porteras:

Celeste Espino - Chivas

Jaidy Gutiérrez - University Of South Alabama

Cecilia Santiago - Tigres U.A.N.L.

Defensas:

Daniela Monroy - Cruz Azul

Greta Espinoza - Tigres UANL

Cristina Ferral - Tigres UANL

Anika Rodríguez - Tigres UANL

Samantha López - Pumas UNAM

Mediocampistas:

Andrea Hernández - FC Juárez

Carolina Jaramillo - Chivas

Karla Nieto - Pachuca

Nancy Antonio - Tigres UANL

Delanteras:

Myra Delgadillo - FC Juárez

Gabriela Valenzuela - Chivas

Alicia Cervantes - Chivas

Joseline Montoya - Chivas

Rubí Soto - Chivas

Aylin Aviléz - Rayadas

Christina Burkenroad - Rayadas

Belén Cruz - Tigres UANL

Daniela Espinoza - Xolos

Mariel Román - Toluca

Daniela Murguía - University Of Georgia

Te puede interesar: Lo último del regreso de la Selección Mexicana a la Copa América