Lo último del regreso de la Selección Mexicana a la Copa América

La Selección Mexicana fue un invitado recurrente de la Copa América en los años pasados, su última participación fue en el año 2016, en la Edición Centenario realizada en Estados Unidos, el equipo que dirigía Juan Carlos Osorio fue goleado con un escandaloso 7-0 ante el cuadro de Chile, que a la postre se quedaría con el trofeo al vencer al equipo liderado por Lionel Messi.

Siete años han pasado desde esa dura eliminación ante el equipo andino y también de la última participación que la Selección Mexicana tuvo en el campeonato más antiguo a nivel internacional. Recordar que el equipo azteca logró disputar dos finales, ambas con derrota en el resultado final, ante Argentina en 1993 y contra Colombia en el 2001.

La Selección Mexicana en Alemania 2006 | Memorias Mundialistas

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¿Regresará la Selección Mexicana a disputar la Copa América?

De acuerdo con declaraciones del mandatario de la Concacaf, Victor Montagliani, han existido conversaciones para tener el regreso de la Selección Mexicana a la Copa América, aunque señaló que de momento no es algo factible dada la cantidad de encuentros que mantienen los equipos, con la incursión de la Nations League y las respectivas eliminatorias mundialistas.

"Para nosotros, la Copa América es un gran torneo, pero nosotros tenemos la Copa Oro que es muy importante para los miembros. Tenemos siempre un nivel con los europeos, con los sudamericanos, siempre estamos trabajando juntos. En el futuro tenemos oportunidad, pero no es fácil. Tenemos la voluntad con todo el mundo"

"Para nosotros, la Copa América es un gran torneo, pero nosotros tenemos la Copa Oro que es muy importante para los miembros. Tenemos siempre un nivel con los europeos, con los sudamericanos, siempre estamos trabajando juntos. En el futuro tenemos oportunidad, pero no es fácil. Tenemos la voluntad con todo el mundo", declaró Montagliani en entrevista para la Octava Sports.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en su última participación en una Copa América?

La Selección Mexicana llegaba al certamen con una buena racha de victorias ligadas bajo el estratega colombiano Juan Carlos Osorio, quien contaba con elementos aztecas en buen momento futbolístico. Calificaron como líderes del Grupo C, derrotando 3-1 a la Selección de Uruguay; un contundente 2-0 ante Jamaica y un empate a 1 contra el equipo de Venezuela.

Sin embargo, en los Cuartos de Final tuvieron una sorpresiva derrota histórica ante la Selección de Chile, propinó una goleada al equipo mexicano de siete goles por cero, para dejarlos en los Cuartos de Final de la Copa América Centenario.

La participación de Concacaf en el Mundial de Qatar 2022

Victor Montagliani aseguró que los equipo de la zona de Concacaf llegan de buena manera para competir en Qatar 2022, por lo que visualiza a todas las plantillas de la zona avanzando a la siguiente fase de los Octavos de Final.

"En el fútbol siempre hay oportunidades, yo pienso que México va a tener un buen Mundial, también Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Los Ticos tienen un grupo muy difícil como Canadá, pero sabemos lo que pasó en 2014 con Costa Rica, el fútbol siempre tiene oportunidad para los jóvenes", dijo el presidente de la Concacaf.