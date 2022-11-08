La Selección Mexicana tiene nueva directora técnica

Andrea Rodebaugh, directora deportiva de Selecciones femeniles, presentó a Jimena Rojas como nueva estratega de la categoría Sub-17 y Sub-15 de la Selección Mexicana femenil a partir de este momento.

Rojas llega al cargo después de militar como futbolista profesional en la liga de Costa Rica durante más de una década, en la que alcanzó tres palmarés. Además, también fue parte de la selección costarricense en la categoría Sub-19 y la Mayor. También cuenta con múltiples diplomados en direccitón técnica, incluido uno que busca al momento por la UEFA.

La incorporación de Jimena Rojas a Selecciones Nacionales llega para cumplir la estrategia planteada por Rodebaugh, “captar talento y desarrollarlo desde la Sub-15 hasta la categoría mayor”, comentó la directora deportiva.

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La nueva entrenadora agradeció por la oportunidad y aseguró que “se encuentra desde ya enfocada en los objetivos”, que consisten en trabajar en la formación de las jugadoras mexicanas.

Asimismo, Rojas contó que tendrá su primera categoría con la Sub-17 este mes, para encarar así las fechas FIFA que se realizarán el próximo año, mismo en el que comenzará la Eliminatoria de la Concacaf de la categoría.

"Pondré todo mi empeño en que mi incorporación fortalezca a esta estructura y al fútbol femenil de México”, aseguró Jimena, para después constatar que para que una jugadora debe ser sumamente completa, no sólo a nivel táctico, sino físico.

“La oportunidad de venir a trabajar a una Federación como la mexicana es un honor, además cuentan con infraestructura y apoyo importante que puede ayudar a potenciar a México en futuros años”, constató Rojas, quien busca darle crecimiento al desarrollo del futbol femenil mexicano.

Ana Galindo continúa con Selección Mexicana

Al hacerse cargo Rojas de la categoría Sub-17, Ana Galindo fue promovida para continuar con el mismo grupo con el que empezó, que ahora, se convierte en una Sub-20.

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Recordemos que la estratega mexicana dirigió el mundial Femenino Sub-20 y Sub-17, por lo que la permanencia en el puesto es sólo continuar con el mismo proyecto que venía trabajando.

