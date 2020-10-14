Declaración de “Tecatito” Corona ilusiona a los aficionados del América

El nombre de Jesús Manuel Corona ha cobrado relevancia en lo últimos días y es que el elemento de la selección azteca ha dado de que hablar con sus grandes actuaciones y declaraciones, con esta última el “Tecatito” ilusiona a los aficionados del América.

"Mí ídolo siempre ha sido Cuauhtémoc Blanco. Yo de chiquito le iba al América y siempre lo veía, siempre lo he visto como mi ídolo", reveló Corona en una entrevista.

Muchos fanáticos de Rayados levantaron la ceja, tras esta declaración, pues el propio Jesús Manuel había dicho que, en caso de regresar a la Liga MX tendría considerado como primera opción su retorno a la “Pandilla”, equipo que lo debutó.

También mencionó que no cerraría las puertas a oferta de otros clubes de la Liga MX quisieran hacerse de sus servicios.

“Tecatito” regresaría a Rayados

“Lo tengo en mente (volver a la Liga MX), ¿para qué miento? Lo tengo en mente porque es de donde salí, me gustaría volver a un club y luchar por campeonatos que es lo me lleva a estar más feliz”, reveló el jugador del Porto para entrevista con Carlos Guerrero de Azteca Deportes.

“Claro que volvería a Rayados, yo salí de ahí y le agarré amor al club, conocí a muchas importantes en mi vida como a mi esposa, claro que me gustaría, si no se da por alguna circunstancia, pues ni modo”, aseveró.

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