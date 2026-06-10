La selección que viajó con comida de su propio país para no padecer en el Mundial 2026: “300 kilos de pescado rojo”

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de comenzar y las selecciones participantes ya tienen definidos todos los detalles de su preparación para afrontar el torneo más importante del futbol internacional. Mientras algunos equipos se enfocaron en los entrenamientos, los partidos amistosos y la recuperación física de sus futbolistas, la Selección de Noruega decidió prestar especial atención a un aspecto que considera fundamental para el rendimiento de sus jugadores: la comida durante toda la competencia. El pescado rojo se destaca entre la amplia lista de productos a considerar.

A lo largo de las semanas que permanecerán concentrados en Estados Unidos, los integrantes de este combinado nacional buscarán mantener las mismas rutinas que tienen durante la temporada en Europa. Por ello, la federación trabajó durante varios meses junto a un grupo de chefs especializados para elaborar un plan nutricional que les permita afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin modificar sus hábitos alimenticios habituales.

La Selección de Noruega llevará su propia comida a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM|Especial

¿Por qué una selección llevó alimentos desde su país a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con información revelada por el medio noruego VG, la selección de Noruega trasladará una importante cantidad de alimentos desde su país hacia Estados Unidos para acompañar a sus futbolistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La decisión forma parte de una estrategia diseñada para ofrecer productos conocidos a los jugadores y garantizar ingredientes de máxima calidad durante toda la concentración.

Los chefs encargados de la alimentación explicaron que comenzaron a planificar el proyecto desde noviembre del año pasado y que el objetivo principal es que los futbolistas puedan sentirse como en casa a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de distancia. Además, consideran que mantener una rutina estable en la alimentación puede representar una ventaja en un torneo tan exigente.

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Los productos que acompañarán a sus jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Según detalló el mismo medio, Noruega enviará al menos 300 kilos de pescado rojo y 116 kilos de queso marrón para abastecer a la delegación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A ello se suman miles de naranjas destinadas a la preparación diaria de jugos naturales para futbolistas, entrenadores y miembros del cuerpo técnico.

La planificación contempla cuatro servicios de comida al día, con menús que incluirán pescado, pollo, carne, arroz, pasta y verduras frescas. Incluso, parte del equipamiento utilizado por los cocineros será trasladado desde Noruega para mantener los mismos estándares de preparación que utilizan habitualmente en Europa.

Con figuras como Erling Haaland, la selección noruega espera convertirse en una de las sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y la alimentación será una de las herramientas que buscarán aprovechar para competir al máximo nivel durante el torneo.

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La cobertura contará con los encuentros más importantes de la fase de grupos, los dieciseisavos de final, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y el partido por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

