Las selecciones que pueden conseguir HOY 13 DE NOVIEMBRE, su boleto al Mundial del 2026

Selecciones alrededor del mundo, podrían amarrar este jueves 13 de noviembre, su boleto que los lleve al Mundial del 2026; Francia y Portugal están a un paso de tener su pasaporte.

equipos avanza hoy mundial 2026
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
El Mundial de la FIFA del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá y que tendrá 48 selecciones en competencia, ha otorgado hasta este 13 de noviembre 28 boletos y restan 20 por repartirse, de los cuales este jueves pueden ser algunos pasaportes amarrados por selecciones alrededor del mundo en las eliminatorias de esta Fecha FIFA.

Estas son las selecciones que ya están clasificadas:

  • México (País sede)
  • Estados Unidos (País sede)
  • Canadá (País sede)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OF)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Argelia (CAF)
  • Ghana (CAF)
  • Cabo Verde (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)
  • Catar (AFC)
  • Arabia Saudita (AFC)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
Kylian Mbappé

Estas son las Selecciones que podrían obtener su boleto al Mundial HOY 13 de noviembre

En la UEFA

  • Francia avanza hoy al Mundial si le gana a Ucrania
  • Portugal avanza hoy al Mundial si vence a República de Irlanda y en caso de empate, Hungría no debe ganarle a Armenia
  • Noruega avanza hoy al Mundial si le gana a Estonia y esperando que Italia no le gane a Moldovia. En caso de empatar ante Estonia, Italia debe de perder para que Noruega avance.

En Concacaf

  • Honduras avanza al Mundial si le gana a Nicaragüenses y que Costa Rica en contra de Haití culmine en empate
  • Jamaica avanza al Mundial si le gana a Trinidad y Tobago y esperando que Curazao pierda en contra de Bermudas.

En Confederación Africana

En esta confederación comienza un torneo aparte, para encontrar al equipo que irá por un boleto al repechaje

En la Confederación Asiática

Tampoco entrega HOY boletos, y será el juego de ida entre Qatar y Arabia Saudita en el que el ganador, busca después su boleto al repechaje

En la Conmebol

En la Conmebol ya se dieron los seis boletos directos y Bolivia es la que estará peleando un boleto en el repechaje

