Una ausencia que DUELE: Miami PIERDE a una pieza clave para el 2026

El béisbol no siempre avisa cuando golpea más fuerte. Ronny Henríquez, uno de los brazos más confiables de los Marlins de Miami, enfrenta el reto más grande de su joven carrera tras someterse a una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital del codo derecho, procedimiento que lo dejará fuera durante toda la temporada 2026 de Grandes Ligas.

A sus 25 años, cuando parecía consolidarse como una pieza clave del bullpen, el dominicano deberá detener su crecimiento y enfocarse en una larga y exigente rehabilitación. La noticia sacude a los Marlins, que pierden a uno de sus relevistas más efectivos en el momento en que buscaban mayor estabilidad desde el montículo.

Un relevo que se ganó la confianza y ahora deja un vacío en Miami

La temporada pasada fue, sin discusión, la mejor de Ronny Henríquez en MLB. En 69 apariciones, registró récord de 7-1, siete salvamentos y una impresionante efectividad de 2.22 en 73 entradas lanzadas. Además, sus 98 ponches lo colocaron como el segundo mejor relevista de la Liga Nacional en ese rubro, empatando una marca que solo había alcanzado Edwin Díaz.

Más allá de los números, Henríquez se ganó la confianza del cuerpo técnico. Entraba en momentos de alta presión, apagaba incendios y salía ileso. Su control, variedad de lanzamientos y temple lo convirtieron rápidamente en uno de los brazos más confiables del bullpen de los Marlins.

Cada salida reforzaba la sensación de que Miami había encontrado un relevista para largo plazo. Hoy, esa certeza se transforma en incógnita.

Rehabilitación, mercado y el futuro del bullpen de los Marlins

Henríquez llegó a Miami desde los Mellizos de Minnesota, reclamado desde la lista de waivers antes del Spring Training, con apenas 19 juegos de experiencia en Grandes Ligas. Lo que siguió fue una historia de crecimiento acelerado que ahora queda en pausa.

“Lo que espero para el próximo año es que sea mucho mejor que este”, dijo al cierre de la campaña pasada. Esa versión mejorada tendrá que esperar.

Mientras tanto, los Marlins de Miami evalúan opciones. El equipo ha explorado el mercado de agentes libres en busca de relevistas de mayor perfil, aunque sin movimientos concretos hasta ahora. Anthony Bender, Calvin Faucher y Tyler Phillips aparecen como la base actual del bullpen, pero la ausencia de Henríquez obliga a replantear roles y estrategias.

La cirugía no es un adiós, pero sí una prueba. En MLB, muchos han regresado más fuertes. El tiempo dirá si Ronny Henríquez también logra convertir este golpe en un nuevo comienzo.