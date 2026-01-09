logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Así Será el NUEVO Inter Miami 2026 | Fichajes, Plantilla y Futuro del Club

El Inter de Miami 2026 llega completamente renovado y listo para hacer historia. En este video analizamos la nueva plantilla del Inter Miami, posibles fichajes, cambios tácticos y por qué el equipo apunta a dominar la MLS 2026 y competir a nivel mundial

Latinos en Estados Unidos

Por:  Azteca Deportes

