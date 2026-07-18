Escándalo en Francia antes de Inglaterra: Las decisiones del DT que desataron la furia del plantel tras España

La Selección de Francia podría sacudir su pizarra de cara al duelo por el tercer lugar ante Inglaterra. Sin embargo, el entrenador Didier Deschamps contaría con un gran problema a raíz de su eliminación en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España.

Según el medio francés L’Equipe existe una cierta tensión en el vestidor de Francia debido a las decisiones de su entrenador en el último partido. Las decisiones de apostar por la titularidad de Aurélien Tchouaméni, así como la sustitución de Adrien Rabiot para el segundo tiempo generaron cierta incomodidad dentro del grupo.

Los jugadores de Francia desaprobaron las decisiones de Didier Deschamps ante España

Francia vive la tensión en el vestidor previo a su último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La razón por la que en el vestidor galo no habrían visto con buenos ojos la titularidad de Tchouaméni radica en que Aurélien no se encontraba en el mejor momento físico. Ya que el jugador del Real Madrid contó con ciertas ausencias en la ronda eliminatoria debido a lesión muscular que sufrió en los entrenamientos.

Otra sorpresa que habría causado sorpresa en los jugadores fue que Deschamps no cambió su esquema de juego y apostó por cambios hombre por hombre; la entrada de Doué por Barcola, Cherki por Olise y Hernández por Digne. El cambio que generó mayor molestia fue la de Manu Koné debido a que cometió una falta dentro del partido que por poco le cuesta la tarjeta roja.

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Mbappé y Dembélé encabezan la autocrítica de Francia tras su caída ante España

Siguiendo con los reportes del diario francés, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé fueron de las principales figuras que mostraron su inconformidad por el accionar del equipo. En el caso del jugador del Real Madrid se explica su molestia sobre el funcionamiento del mediocampo.

Dembélé y Mbappé cuestionaron el accionar del equipo ante España

La molestia de Dembélé se originó a raíz de la “indecisión” de sus compañeros a la hora de ejercer presión al equipo rival. De hecho se describe que el jugador, como uno de los líderes del equipo, no dudó en expresar su molestia en el medio tiempo. Por lo que queda claro que la caída en las Semifinales significaron un golpe anímico importante para el equipo de Deschamps.