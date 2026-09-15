Ex figura de Rayados habla mal del futbol mexicano; no es Sergio Ramos

En los años recientes los clubes en México han hecho un esfuerzo enorme por traer figuras de talla mundial y uno de los equipos más reconocidos por dichas labores es el Club Monterrey. Y justamente, uno de sus fichajes de más prestigio que recientemente se marchó es Sergio Canales. Es por eso que las palabras del ex Rayados causaron eco en el entorno, pues dijo que el futbol mexicano tiene un detalle que no le pareció correcto.

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¿Qué dijo Sergio Canales sobre el futbol mexicano?

Ya totalmente instalado en su nuevo club, Sergio Canales concedió una entrevista donde habló de diversos temas. Entre la charla se le cuestionó lo que más le gustó y lo que no le agradó de la Liga BBVA MX. Y en dicha respuesta soltó una frase que muchos seguidores de los Rayados y del futbol mexicano no tomaron del todo bien.

“Lo peor es a nivel táctico y lo mejor es que es muy atrevida y hay muchas ocasiones. La liga mexicana puede mejorar a nivel de marketing”. Aunque esto no es nuevo, pues alguna vez ya indicó dicha situación en una entrevista con Miguel Layún, la gente de inmediato reaccionó al ser ya parte de un ex futbolista que destacó en su presencia dentro de las actividades del balompié nacional.

Además, en dicha entrevista destacó su confesión de la supuesta patada que hizo a una puerta de vidrio tras una pelea con Martín Demichelis. “Llegamos a la final con él… La siguiente temporada empezamos mal y le dije lo que creía. Hubo palabras sin más. Yo no lo entendí así. Me calenté. No le quise pegar una patada a un cristal. No se me ocurre, sí que no me duché porque no me lo quería cruzar. Cogí mi ropa, fui a salir y le quise abrir y metí la pierna. Todo se magnificó”.

¿Cómo fue el paso de Sergio Canales en el futbol mexicano?

El mediocampista de 35 años estuvo 3 años en el entorno del futbol mexicano y en general… la gente le considera un jugador diferencial. Con los regiomontanos acumuló 118 partidos, en los cuales marcó 46 tantos y repartió 22 asistencias. Realmente en cancha era el líder del equipo y quien llevaba los hilos de las actividades. Según lo que se comenta en el entorno del club, se le tiene alta estima por lo hecho en México.