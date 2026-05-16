Sergio Canales regresa el amor a la afición de Rayados con una labor social que hizo llorar a todos

Sergio Canales es un crack en el terreno de juego, pero esta vez demostró que no solo lo es en una cancha de futbol, sino también fuera de ella al realizar una labor social que hizo llorar a todos. Con ello, el español le regresó todo el cariño y amor que la afición de Rayados le demostró desde el primer momento que arribó a Monterrey, ciudad que está muy pronto por dejar y en la que causó furor pese a que ya no forma parte del club regiomontano.

El mediocampista acudió al Hospital de Especialidades 25 del IMSS de Monterrey para visitar y convivir con Carlo, un niño de 12 años que lucha contra el cáncer y que en ese momento se encontraba hospitalizado debido a que permanece bajo observación médica. De ganar más de 5 millones en Rayados, el humilde salario de Canales en España.

Canales convivó con un niño que lucha contra el cáncer.|@imss_nl

De acuerdo con MVS Noticias, el ex del Real Madrid recorrió el hospital y saludó a médicos, enfermeros, camilleros, trabajadores de limpieza y demás empleados, a quienes reconoció por la labor que realizan día con día.

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Canales le deseó pronta recuperación al pequeño Carlo, a quien le regaló su jersey y le firmó su álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con ello el español podría punto final a su historia en México, pues desde hace varias semanas confirmó que no continuaría en Rayados debido a su deseo por regresar a España.

El adiós de Sergio Canales y su retorno a España

Rayados reventó el mercado de pases en verano de 2023 al confirmar el fichaje de Sergio a la Liga BBVA MX, pues venía de ser capitán y campeón de la Copa del Rey con el Real Betis, además de haber jugado con uno de los mejores clubes del mundo, Real Madrid.

Canales se ganó el cariño de la afición regia, que lo cobijó durante los 3 años que permaneció en México, aunque la relación se llegó a fracturar un poco en el último torneo debido a que el club no anduvo de la mejor manera al consumar un fracaso por no calificar a la Liguilla.

El futbolista de 35 años no pudo conquistar ningún título con el club regio, pero sí dejó buenas sensaciones y recuerdos a la afición, sobre todo al pequeño Carlo, quien tuvo la oportunidad de conocer y convivir con un jugador de talla mundial.