Checo Pérez da pesimista e inesperada declaración previo al Gran Premio de México

A nada de que los motores se enciendan en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de México (México GP), el piloto mexicano e idolo de multitudes, Sergio Checo Pérez ha dado una declaración que ha alertado a los aficionados que desean verlo, aunque sea a la distancia.

Si la Fórmula 1 y el deporte motor reavivaron la llama desde hace casi diez años, es en parte al trabajo de Checo Pérez con sus diferentes equipos y patrocinadores que lo impulsaron para crear una fiebre en torno al rugir de los motores.

Este año Checo Pérez no tiene auto en el cual correr, como es sabido desde finales del 2024.

Este jueves 23 de octubre, Checo se presentó en un evento especial que ya es una tradición y se echó un partido de futbol recreativo y ahí el volante tapatío externo su nostalgia por saber que sucederá el México GP y que él no correrá y no estará presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez con todo lo que envuelve la gran carrera que está en su décima edición.

“Es raro, la sensación de venir a México con el tema de la carrera, es diferente, difícil expresar lo que se siente”, mencionó Checo sobre sus sensaciones de no correr en México en el evento que se ha convertido en una verdadera fiesta.

Checo Pérez NO estará en el #MexicoGP y cree que Max será pentacampeón del mundo ☝️🏆🏁 pic.twitter.com/v7vgIz1XjJ — 1F #MexicoGP (@1FMasters) October 23, 2025

Checo Pérez se descarta para aparecer en el México GP

Con esa nostalgia, tal vez atendiendo otros pendientes y aprovechando su estancia en México, es que Checo dio un quitarrisas a sus seguidores que esperaban verlo en algún momento del fin de semana de la carrera de Fórmula 1, pero el piloto firmado con Cadillac ha dado una sorpresiva nota.

“Me tocará verlo desde casa”, comentó Checo Pérez respecto a la carrera y agregó que “estará en Guadalajara”, por lo que no le dará ese gusto a los aficionados en el México GP que se generaron muchas ilusiones de ver a Checo y será hasta el siguiente año, cuando aparezca ya con Cadillac.