deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Confirmado: El mexicano que correrá en el GP de México 2025 y no es Checo Pérez

Patricio O’Ward se dispone a correr por cuarta ocasión en su carrera un auto de Fórmula 1, cuando sea mandado a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez en las primeras prácticas

Pato OWard mclaren gp de mexico
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
Compartir

Los motores están por encenderse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para la celebración del Gran Premio de México y en el marco de esta nueva carrera habrá un mexicano que se robará los reflectores, que dará un paso más hacia su sueño que es la Fórmula 1 y sobre todo ayudará en McLaren para obtener datos importantes para la competencia.

Y es que el azteca Patricio 0’Ward, está en la Ciudad de México y correrá con el equipo británico durante las primeras prácticas de este viernes 24 de octubre, teniendo su cuarta experiencia oficial en un bólido de Fórmula 1 y la segunda en suelo mexicano, pues el año pasado también en el marco del GP de México probó el bólido que además llevaría a esta escuderia a ganar el Mundial de Fórmula 1 de constructores.

Te podría interesar: Sergio ‘Checo’ Pérez SÍ estará en el Gran Premio de México

Pato OWard mclaren gp de mexico

Las palabras de Pato 0’Ward antes de correr con McLaren

“Siempre es genial venir a México. La atmósfera y el apoyo de los fans en México es muy especial. No puedo esperar por correr ahí", mencionó el volante Pato 0’Ward con la escuadra de McLaren cuando la cuenta regresiva sigue su marcha para verlo correr en el GP de México ante una algarabía de miles de seguidores que lo apoyarán y que buscan ver su salto de IndyCar hacia la Fórmula 1.

Te podría interesar: Daniel Suárez firma con Spire Motorsports

¿Cuándo y en qué horario es posible ver a Patricio O’Ward correr en el México GP?

El día y el horario para apreciar a Pato O’Ward en VIVO en el Autódromo Hermanos Rodríguez o en pantalla, es este viernes 24 de octubre, en un horario entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde, todo esto en las vísperas de la gran carrera del domingo.

Te podría interesar: GP de México no contará con participación completa de Max Verstappen

Un tema no confirmado, es que al estar O’Ward en la pista, Sergio ‘Checo’ Pérez podría tener su primera aparición en el México GP para saludar juntos a toda la afición.

Pato OWard mclaren gp de mexico

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×