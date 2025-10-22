Confirmado: El mexicano que correrá en el GP de México 2025 y no es Checo Pérez

Los motores están por encenderse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para la celebración del Gran Premio de México y en el marco de esta nueva carrera habrá un mexicano que se robará los reflectores, que dará un paso más hacia su sueño que es la Fórmula 1 y sobre todo ayudará en McLaren para obtener datos importantes para la competencia.

Y es que el azteca Patricio 0’Ward, está en la Ciudad de México y correrá con el equipo británico durante las primeras prácticas de este viernes 24 de octubre, teniendo su cuarta experiencia oficial en un bólido de Fórmula 1 y la segunda en suelo mexicano, pues el año pasado también en el marco del GP de México probó el bólido que además llevaría a esta escuderia a ganar el Mundial de Fórmula 1 de constructores.

Las palabras de Pato 0’Ward antes de correr con McLaren

“Siempre es genial venir a México. La atmósfera y el apoyo de los fans en México es muy especial. No puedo esperar por correr ahí", mencionó el volante Pato 0’Ward con la escuadra de McLaren cuando la cuenta regresiva sigue su marcha para verlo correr en el GP de México ante una algarabía de miles de seguidores que lo apoyarán y que buscan ver su salto de IndyCar hacia la Fórmula 1.

¿Cuándo y en qué horario es posible ver a Patricio O’Ward correr en el México GP?

El día y el horario para apreciar a Pato O’Ward en VIVO en el Autódromo Hermanos Rodríguez o en pantalla, es este viernes 24 de octubre, en un horario entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde, todo esto en las vísperas de la gran carrera del domingo.

Un tema no confirmado, es que al estar O’Ward en la pista, Sergio ‘Checo’ Pérez podría tener su primera aparición en el México GP para saludar juntos a toda la afición.