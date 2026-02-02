Sergio Ramos y las 6 estrellas que se quedarían sin Copa Mundial de la FIFA por no tener equipo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y aún hay una gran cantidad de futbolistas de jerarquía internacional que se encuentran sin equipo. El torneo comenzará el 11 de junio y uno de los casos más emblemáticos es el de Sergio Ramos . El experimentado defensor español dejó Rayados de Monterrey en diciembre de 2025, pero hasta la fecha, no ha conseguido firmar por ningún equipo.

En esta ocasión, recopilamos los casos más importantes alrededor del mundo, siendo siete en total.

Los 7 futbolistas de talento mundial que se encuentran sin equipo

1. Sergio Ramos (España)

Sergio Ramos, exjugador de Rayados|Crédito: Instagram / @sergioramos

Se encuentra sin equipo desde diciembre de 2025 tras su salida de Rayados. Hasta la fecha, no han habido noticias sobre un posible retiro, pero tampoco sobre clubes que estén interesados en su fichaje. Se habló sobre la posibilidad de ser propietario del Sevilla , pero nada más allá de eso. Es un hecho que no jugará el Mundial 2026 con España.

2. James Rodríguez (Colombia)

James Rodríguez, exjugador de León|Crédito: Getty Images

No tiene equipo luego de terminar su contrato con el Club León el 31 de diciembre de 2025. Si bien es cierto que hay un cierto interés por parte del América, el futuro del colombiano no está confirmado. Actualmente, es el capitán y el número ‘10’ de Colombia, factores que podrían acercarlo a la cita mundialista. Sin embargo, si no consigue equipo, podría no estar presente en México, Estados Unidos y Canadá.

3. Raheem Sterling (Inglaterra)

Raheem Sterling, exjugador del Chelsea|Crédito: Getty Images

Acabó de rescindir su contrato con Chelsea en enero de este 2026. Tiene 31 años y con larga experiencia en la Premier League en equipos como Manchester City, Liverpool y Arsenal. Sin embargo, no ha jugado con Inglaterra desde la Copa del Mundo de 2022 y prácticamente está confirmada su ausencia en el Mundial 2026.

4. Kurt Zouma (Francia)

Kurt Zouma, exjugador de Chelsea y West Ham|Crédito: Chelsea FC

Rescindió su contrato con el CFR Cluj de Rumanía en enero de este 2026. Juega como defensor central y tiene 31 años, con una larga carrera en Inglaterra jugando para Chelsea y West Ham. No obstante, no ha sido llamado para representar a Francia desde hace muchos años y no es contemplado para estar presente en el Mundial de este año.

5. Dele Alli (Inglaterra)

Dele Alli, exjugador del Tottenham|Crédito: Getty Images

Llamado a ser una de las estrellas mundiales del futbol inglés, Dele Alli se encuentra sin equipo desde septiembre de 2025 luego de rescindir su contrato con el Como de Italia. Cuenta con larga trayectoria en la Premier League jugando para el Tottenham y Everton, pero a sus 29 años ni siquiera figura en los planes de Inglaterra desde hace años y su retiro no sería una novedad.

6. Paco Alcácer (España)

Paco Alcácer, exjugador del Barcelona|Crédito: FC Barcelona

Está sin equipo desde su salida de Sharjah FC a mediados de 2025. Tiene 32 años y cuenta con experiencia de peso en clubes como Valencia, Villarreal, FC Barcelona y Borussia Dortmund. Aún sigue en busca de nuevas oportunidades dentro del futbol, pero es una fija que el delantero centro no será llamado a la selección de España para jugar la próxima Copa del Mundo.

7. Divock Origi (Bélgica)

Divock Origi, exjugador del Liverpool|Crédito: Getty Images

Ganador de la UEFA Champions League con Liverpool en 2019, el delantero centro belga de 30 años acabó contrato con el AC Milan en este mes de enero. Aún no hay rumores acerca de un posible fichaje por otro club del continente europeo. Cuenta con experiencia en clubes como Lille, Wolfsburgo y ya los mencionados Milan y Liverpool. Es casi un hecho que no formará parte del equipo de Bélgica en el Mundial 2026.

