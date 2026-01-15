¡SONRÍE Messi! Sergio Reguilón ya ESTÁ EN MIAMI para ponerse a las ÓRDENES del Inter

Sergio Reguilón ya está en Miami y su sola presencia envía un mensaje claro: Inter Miami no improvisa, planifica. Mientras el foco mediático sigue puesto en Lionel Messi, el club da un paso estratégico al asegurar a uno de los laterales izquierdos más completos que ha pasado por el fútbol europeo en los últimos años. No es un fichaje de ruido, es uno de impacto futbolístico real.

Formado en el Real Madrid, con recorrido en la Premier League y experiencia internacional, Reguilón aterriza para asumir un rol clave: ser el relevo natural de Jordi Alba y mantener intacta una de las sociedades tácticas más decisivas del equipo. A sus 29 años, el español firma hasta finales de 2027, con opción a un año más, en una apuesta de continuidad y rendimiento inmediato.

Inter Miami entiende algo fundamental: Messi no solo necesita talento alrededor, necesita perfiles que entiendan su juego. Y ahí es donde Reguilón encaja como anillo al dedo.

Regui rapid fire mode: 🔛😎 pic.twitter.com/AHcUWIqaAa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 19, 2025

¿Por qué Sergio Reguilón es el fichaje perfecto para Inter Miami y Messi?

Desde Barcelona hasta Miami, Lionel Messi ha construido su fútbol apoyado en laterales izquierdos profundos, inteligentes y técnicos. Jordi Alba fue el ejemplo más claro de esa simbiosis perfecta: desmarques sin balón, pases filtrados, sociedades automáticas.

Reguilón llega con ese ADN. Es un lateral moderno, con recorrido, buen pie y lectura táctica. Puede proyectarse al ataque sin descuidar la espalda, algo vital en un equipo que domina la posesión y juega muchos metros en campo rival. Para Messi, significa una nueva vía de escape, un socio confiable y constante.

Inter Miami piensa en grande: profundidad, rotación y títulos

La llegada de Reguilón también responde a una necesidad estructural. Jordi Alba, pese a su enorme jerarquía, no puede cargar solo con una temporada exigente que incluye MLS, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup. Inter Miami necesitaba rotación de calidad, no parches.

Con Reguilón, el equipo gana equilibrio defensivo, experiencia europea y competitividad interna. Además, su paso reciente por Brentford le permitió recuperar ritmo y confianza tras un ciclo irregular en Tottenham. Llega con hambre, no a retirarse.

El mensaje es claro: Inter Miami no se conforma. Quiere seguir dominando, crecer en la región y competir internacionalmente. Y lo hace con fichajes pensados para potenciar a su máxima estrella.

Messi sonríe. El relevo ya está en casa.