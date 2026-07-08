ÚLTIMA HORA: este sería el nuevo DT de Portugal tras la derrota en el Mundial 2026

La Selección de Portugal mueve rápido sus cartas tras su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La salida del DT Roberto Martínez del equipo prepara una nueva etapa de cara a la siguiente justa mundialista, por lo que en estas últimas horas ha trascendido el nombre del posible nuevo entrenador de Portugal.

De acuerdo con medios portugueses, la figura de Jorge Jesús cobra fuerza para tomar las riendas de la selección. Incluso, se esperaría que el entrenador lusitano firmara este preciso viernes para hacer oficial su llegada como nuevo entrenador de Portugal, comenzando así un nuevo lapso luego de la partida de una figura importante dentro de su equipo como lo es Cristiano Ronaldo.

El entrenador portugués apunta a ser el nuevo DT de Portugal |Credit: @jorgejesus / Instagram

El contrato que tendría Jorge Jesús como nuevo DT de Portugal

La Federación Portuguesa de Futbol tendría en planes ofrecerle un contrato a Jorge Jesus de 4 años con el propósito de armar un proceso para el Mundial 2030. Cabe mencionar que Portugal será una de las anfitrionas.

La FIFA contará con las sedes de España, Portugal y Marruecos que abarcarán la mayoría de los partidos, mientras que Paraguay, Argentina y Uruguay tendrán los juegos de inauguración debido a la conmemoración de los 100 años del Mundial de 1930, en donde Uruguay fue sede y campeón y Argentina subcampeón del mundo.

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Quién es Jorge Jesús, el posible nuevo DT de Portugal

Jorge Jesús cuenta con un amplio recorrido dentro del futbol de Portugal. Su debut como DR se dio en el Amora FC para poco después darse a conocer tras lograr el ascenso del FC Felgueiras. Su etapa de consagración en Portugal se dio en el Benfica, donde logró levantar 11 títulos, además de un paso por el futbol de Brasil y Arabia Saudita. Actualmente dirige el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y buscaría una gran oportunidad para dirigir por primera vez a su selección.

Jorge Jesús levantó 3 ligas con el Benfica de Portugal|Credito: @SLBenfica / x

El paso de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Portugal sumó un registro de 1 victoria y 2 empates dentro de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo terminó en la segunda posición del Grupo K con 5 puntos.

En los dieciseisavos de final logró eliminar a la Selección de Croacia por un marcador de 2 a 1, mientras que en los octavos de final cayó eliminado ante España por un gol de último minuto de Mikel Merino, terminando así el papel de una de las generaciones más talentosas que han surgido en la selección.

