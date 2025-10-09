Serie Divisional: ¿Podrán Phillies forzar el Juego 5 ante Dodgers?

La postemporada de las Grandes Ligas sigue encendida y este jueves promete emociones fuertes con uno juego decisivo en la Serie Divisional entre Phillies de Filadelfia y Dodgers de Los Ángeles.

Phillies confían en Cristopher Sánchez

El Juego 4 entre Phillies y Dodgers se jugará este jueves a las 4:08 pm, tiempo del centro de México, con el zurdo Cristopher Sánchez abriendo por Filadelfia y Tyler Glasnow por los Dodgers Los Ángeles.

Sánchez llega en el mejor momento de su carrera, con una de las efectividades más sólidas del año y siendo el segundo lanzador con mejor WAR de la postemporada según FanGraphs.

Con descanso completo, el dominicano será la gran esperanza de un equipo que necesita controlar la poderosa ofensiva angelina.

El otro nombre clave es Jhoan Durán, el cerrador dominicano que podría lanzar hasta dos entradas si el juego lo requiere. Durán no ha visto acción desde el Juego 2 y llega fresco, listo para mantener vivas las aspiraciones de los Phillies.

En cambio, los Dodgers tienen un tema pendiente con Shohei Ohtani. El japonés apenas suma un hit en 14 turnos en esta serie y acumula siete ponches.

Aunque su poder puede cambiar un juego con un solo swing, el equipo necesita que su estrella reaparezca a tiempo. Si los angelinos pierden, Ohtani estaría programado para abrir el posible Juego 5 en Filadelfia.

¿Cómo podrían ser las alineaciones titulares?

Dodgers: Según los especialistas, se cree que los Dodgers presenten una alineación similar a la que usaron en el Juego 1.

Shohei Ohtani, BD

Mookie Betts, SS

Teóscar Hernández, RF

Freddie Freeman, 1B

Will Smith, C

Kike Hernández, 3B

Alex Call, LF

Andy Pagés, CF

Tommy Edman, 2B

Phillies: Es altamente probable que Phillies presenten la misma alineación que usaron en su victoria del Juego 3.

Trea Turner, SS

Kyle Schwarber, BD

Bryce Harper, 1B

Alec Bohm, 3B

Brandon Marsh, CF

J.T. Realmuto, C

Max Kepler, LF

Nick Castellanos, RF

Bryson Stott, 2B