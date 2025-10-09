deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

WWE: ¿Cuál es el sueldo de Dragon Lee, posible Megacampeón de la AAA?

A pesar de la evolución que Dragon Lee ha tenido en los últimos meses en la WWE, el sueldo que tendría dista mucho de lo que ganan las superestrellas.

wwe-dragon-lee-sueldo-posible-megacampeon-aaa.jpg
Instagram: Dragon Lee
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Restan pocos días para que Dragon Lee viva, probablemente, el momento más importante dentro de su carrera en la WWE luego de que se enfrente a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de la AAA. En ese sentido, ¿te has preguntado a cuánto asciende su sueldo en la empresa?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Después de varios meses en los que estuvo en las sombras, y luego de un pequeño, pero radical cambio en su estilo y personaje, Dragon Lee se ha vuelto habitual en las WWE a través de RAW, por lo que ahora se dice listo para arrebatarle el Megacampeonato de la AAA a Dominik. ¿Lo logrará?

¿Cuál es el sueldo de Dragon Lee en la WWE?

Lo primero que debes saber es que esta información es de inicios del 2023, por lo que la misma pudo haber cambiado a lo largo de estos últimos meses en donde Dragon Lee ha tenido una metamorfosis en la empresa. Dicho lo anterior, su salario en la WWE rondaría los 4 millones de pesos anuales, según el portal EnElRing.

Te puede interesar: Cartelera Crown Jewel 2025; ¿cuándo y dónde será el evento de la WWE?

Te puede interesar: AAA prepara show en alusión al Día de Muertos. ¿Qué luchadores estarán presentes?

Esta cifra, aunque por demás importante, forma parte de los sueldos más bajos que la WWE tiene para sus superestrellas, lo anterior recordando que en 2023 la empresa firmó a Dragon Lee como una apuesta a futuro que apenas en estos momentos ha comenzado a sobresalir, por lo que es probable que su salario haya aumentado en los más recientes meses.

¿Cuál es el salario de una superestrella consagrada en la WWE?

Dave Meltzer, experto en lucha libre y Wrestling, reveló que las figuras principales de la WWE ostentan un salario de alrededor de 94 millones de pesos anuales, entre los que destacan elementos como Seth Rollins y Randy Orton. Ante ello, la cantidad que obtiene Dragon Lee año tras año luce baja en relación a estas superestrellas.

¿Cuándo y dónde se enfrentarán Dragon Lee y Dominik por el Megacampeonato de AAA?

Será el próximo sábado 25 de octubre cuando se lleve a cabo una edición más de Héroes Inmortales 2025, evento de la AAA en donde la función principal será un mano a mano por el Megacampeonato de la empresa entre Dragon Lee y Dominik. La fiesta está programada para iniciar a las 20:00 horas en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×