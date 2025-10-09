WWE: ¿Cuál es el sueldo de Dragon Lee, posible Megacampeón de la AAA?

Restan pocos días para que Dragon Lee viva, probablemente, el momento más importante dentro de su carrera en la WWE luego de que se enfrente a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de la AAA. En ese sentido, ¿te has preguntado a cuánto asciende su sueldo en la empresa?

Después de varios meses en los que estuvo en las sombras, y luego de un pequeño, pero radical cambio en su estilo y personaje, Dragon Lee se ha vuelto habitual en las WWE a través de RAW, por lo que ahora se dice listo para arrebatarle el Megacampeonato de la AAA a Dominik. ¿Lo logrará?

¿Cuál es el sueldo de Dragon Lee en la WWE?

Lo primero que debes saber es que esta información es de inicios del 2023, por lo que la misma pudo haber cambiado a lo largo de estos últimos meses en donde Dragon Lee ha tenido una metamorfosis en la empresa. Dicho lo anterior, su salario en la WWE rondaría los 4 millones de pesos anuales, según el portal EnElRing.

Esta cifra, aunque por demás importante, forma parte de los sueldos más bajos que la WWE tiene para sus superestrellas, lo anterior recordando que en 2023 la empresa firmó a Dragon Lee como una apuesta a futuro que apenas en estos momentos ha comenzado a sobresalir, por lo que es probable que su salario haya aumentado en los más recientes meses.

¿Cuál es el salario de una superestrella consagrada en la WWE?

Dave Meltzer, experto en lucha libre y Wrestling, reveló que las figuras principales de la WWE ostentan un salario de alrededor de 94 millones de pesos anuales, entre los que destacan elementos como Seth Rollins y Randy Orton. Ante ello, la cantidad que obtiene Dragon Lee año tras año luce baja en relación a estas superestrellas.

¿Cuándo y dónde se enfrentarán Dragon Lee y Dominik por el Megacampeonato de AAA?

Será el próximo sábado 25 de octubre cuando se lleve a cabo una edición más de Héroes Inmortales 2025, evento de la AAA en donde la función principal será un mano a mano por el Megacampeonato de la empresa entre Dragon Lee y Dominik. La fiesta está programada para iniciar a las 20:00 horas en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.