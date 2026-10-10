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Hoy en Apple TV: La serie que es narrada por Lionel Messi, fue grabada como documental y cuenta con solo 4 episodios

Conoce la serie que es narrada por Lionel Messi y fue grabada como documental con solo 4 capítulos de duración

La cantidad EXACTA de goles de Messi en la selección de Argentina

Escrito por: Iván Vilchis

Lionel Messi es un jugador que es considerado por muchos aficionados como el mejor futbolista del mundo y el mejor de la historia. Por lo que gracias a todos su logros, talento y fama, le han realizado varias series y películas bastante llamativas pero hay una con un detalle diferente a las otras pues el propio Messi va narrando su historia.

La serie que narra Lionel Messi

La serie que narra el propio Lionel Messi es El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend). Una seriedocumental que cuenta con cuatro capitulos que se centran en el paso del atacante con la Selección de Argentina.

La serie se centra en el paso de Lionel Messi con la Selección de Argentina disputando los Mundiales, recuerda como le fue en las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018, mientras nos muestra partido a partido lo que vivieron en el mundial de 2022 en el que lograron coronarse.

Cuenta con declaraciones del delantero, acompañada de su narración, de declaraciones de sus compañeros de la Selección, periodistas, aficionados, familia y jugadores del Barcelona con los que compartió vestuario.

Una serie que puedes disfrutar por Apple TV, que muestra las diferentes dificultades y logros que tuvo Lionel con Argentina. Para muchos espacios que se dedican a calificar series y películas, ponen a El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda como una de las mejores series que han hecho sobre Messi, un ejemplo es la calficiación que tiene en IMDb, recibe entre 8.2 a 8.4 de 10.

Con el retiro de Messi de la Selección de Argentina, es una agradable opción poder ver el paso del 10.

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