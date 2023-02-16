Sevilla recibió al PSV ene le Sánchez Pizjúan, el equipo andaluz se quedó con la victoria y busca extender su racha superado la fase de eliminación directa en la Europa League; de concretar un buen resultado en Países Bajos, el equipo de Sampaoli sumaría 23 cruces superados de 25 partidos en total.

Siguen siendo los reyes de Europa League

PSV sorprendió con su planteamiento sobre el primer tiempo, con un futbol con variantes y con posesión de balón. El equipo local no se encontraba en el terreno de juego en los primeros minutos, sin embargo, El Nesyri puso las cosas en su lugar sobre el 47' de la primera parte. Recordando una vez más por qué es considerado el equipo más exitoso de la historia de la competencia.

Lucas Ocampos en plan grande

Lucas Ocampos salió iluminado para la parte complementaria, sepultado toda posible aspiración del equipo de PSV Eindhoven. Controló un balón dentro del área, se giró y en dos tiempos sacó su disparo para marcar un auténtico golazo sobre el minuto 50'.

Cinco minutos más tarde, Lucas Ocampos recibió dentro del área y de 'taquito' dejó solo y de frente para que N. Gudelj dispara de primera para poner el tercer tanto del partido. El equipo de Sevilla sentenció de esta manera el partido y encaminó la serie para definirla en la cancha del PSV Eindhoven en el partido de vuelta. Sabiendo que tendrán tres goles de ventaja respecto a su rival.

Cobertura: Sevilla vs PSV | Europa League

MINUTO 83| Suso saca un potente disparo pero la defensiva del PSV estaba muy atenta para bloquear el impacto

MINUTO 54| GOOOOOOOL Lucas Ocampos pone el pase de taquito y Gudelj marca el 3-0 para el equipo de Sevilla

MINUTO 50| Lucas Ocampos controla dentro del área y define de media vuelta para marcar un auténtico golazo Sevilla lo gana 2-0

MINUTO 45| GOOOOOOOOL El Nesyri marca el primero del partido

MINUTO 30| Los locales viven su mejor momento en el partido aunque se mantiene todo igual Sevilla 0-0 PSV

MINUTO 25| Jesús Navas mete un disparo razo y se va por un costado de arco del PSV

MINUTO 10| PSV con un planteamiento ofensivo y propositivo en la cancha del Sevilla

MINUTO 3| Xavi Simons dispara por encima del marco, intentaba colgarla en el ángulo de Bono

Se guarda minuto de silencio por lo ocurrido en Turquía en el Sánchez Pizjuán

Contando las Finales disputadas en la Europa League, Sevilla ha superado 22 de sus últimos 24 cruces de eliminación directa. El equipo andaluz es el máximo ganador de esta competencia y suele estar en un nivel intratable.

Además el Sevilla ha perdido sólo en 1 de los últimos 24 enfrentamientos de la Europa League jugando en el Ramón Sánchez Pizjuán. Por el otro lado, PSV perdió en los últimos 3 duelos de eliminación directa de la segunda máxima competencia de Europa.

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Alineaciones del partido

Así salta el equipo de Sevilla para enfrentar al PSV Eindhoven

¿Cómo llegan los equipos?

Psv Eindhoven llega con dos grandes derrotas en el mercado de fichajes de invierno, Gakpo (fichado por el Liverpool), y Madueke (quien pasó al Chelsea), el equipo neerlandés ha sabido mantenerse en competencia Europea se lanzó en el mercado a hacerse de los servicios de un jugador como Thorgan Hazard.

En la Eredivisie, el PSV sigue en la lucha por el título, siendo cuarto, a cuatro puntos del líder Feyenoord.

Por su parte, el Sevilla se encuentra a 5 puntos de la zona de descenso en España, pero con cierta mejoría desde la llegada de Sampaoli al banco del club.

