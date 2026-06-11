Shakira ya está lista: así fue la increíble preparación para cantar en el Estadio Ciudad de México

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entró en su fase definitiva, no sólo en el ambiente del futbol sino también en el de la música. En ese contexto, mientras la expectativa se eleva, Shakira sigue demostrando por qué se mantiene en la cima de la industria: su profesionalismo no conoce de horarios ni de espacios. De hecho, lejos de relajarse durante los traslados internacionales, la colombiana transformó el avión privado en un improvisado estudio de danza para pulir los últimos movimientos previo a la ceremonia inaugural.

🚨 Even dancing on top of a plane, Shakira manages to look absolutely iconic. ✈️🔥👑



Some people perform. She creates moments.#Shakira pic.twitter.com/pjgqrjLZyH — World Music Official (@MusicOfficial26) June 9, 2026

En un video que se ramificó en el planeta virtual en cuestión de segundos, se puede observar a la barranquillera ensayando con precisión milimétrica la coreografía de "Dai Dai", su flamante nuevo material. Con anteojos oscuros y una energía inagotable, la artista repasa los movimientos junto a su equipo técnico, dejando en evidencia que su compromiso con el espectáculo es total.

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Un despliegue de escala continental

La FIFA preparó para esta edición un formato de inauguración sin precedentes: una "triple ceremonia" diseñada para conectar simultáneamente a los tres países anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos). Si bien la fiesta será continental, el corazón del evento latirá en el Estadio Ciudad de México este jueves.

Shakira liderará un line-up de lujo en el Coloso de Santa Úrsula, compartiendo escenario con figuras de talla mundial como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla y Burna Boy.

La fiesta no se detiene

El despliegue musical no se limitará a la capital mexicana, sino que se extenderá por Norteamérica con eventos simultáneos al día siguiente:



Toronto, Canadá (12 de junio): El BMO Field será el epicentro de un show que contará con las actuaciones de Alanis Morissette , Alessia Cara , Michael Bublé y Jessie Reyez , entre otros talentos destacados.



El BMO Field será el epicentro de un show que contará con las actuaciones de , , y , entre otros talentos destacados. Los Ángeles, Estados Unidos (12 de junio): El SoFi Stadium cerrará esta trilogía de celebraciones con un despliegue de estrellas internacionales de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.