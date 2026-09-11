Sheffield United vs Wolverhampton; dónde ver EN VIVO la Jornada 7 de la Championship

Las actividades de la segunda división de Inglaterra son realmente exigentes y he aquí un duelo de clubes que han participado del máximo nivel en años recientes… pero que lamentablemente para ellos descendieron. Por eso, el próximo reto de Raúl Jiménez se vislumbra así con la información más pertinente de este EN VIVO del Sheffield United vs Wolverhampton de la Championship.

Los Numeros de Raul Jimenez

¿Qué esperar del Sheffield United vs Wolverhampton de la Jornada 7 del Championship?

Como se planteaba al inicio de la información, el Sheffield United es un club de tradición y que peleó en la primera división inglesa en la temporada 2023-24. Lamentablemente quedó último ese año y se ha mantenido en el Championship los torneos siguientes. Su inicio de campaña les tiene con 6 fechas jugadas y 9 unidades, lo que los acomoda en la parte media de la tabla de posiciones.

Por su parte, los Wolves del lobo mexicano rondan por la misma zona media de la clasificatoria, aunque con un juego menos disputado. En ese sentido, el juego que disputarán en modo visitante los pone en un espacio de urgencia. Aunque la temporada es larga, requieren de una victoria que los instale en la zona alta. Por eso, para ambos es un enfrentamiento donde está prohibido perder.

Posibles alineaciones Sheffield United vs Wolverhampton

Probable alineación Sheffield United - DT Chris Wilder - Michael Cooper; Liam Kitching, Japhet Taganga, Norrington-Davies y Hamza Choudhury; Joe Rothwell, Sydie pech, Sam MacCallum y Romelio Donovan; Ben Brereton y Thomas Cannon.

DT Chris Wilder - Michael Cooper; Liam Kitching, Japhet Taganga, Norrington-Davies y Hamza Choudhury; Joe Rothwell, Sydie pech, Sam MacCallum y Romelio Donovan; Ben Brereton y Thomas Cannon. Probable alineación Wolverhampton - DT César Peixoto - José Sá; Toti Gomes, Nasser Djiga, Hugo Bueno y Jackson Tchatchoua; Andre y Marshall Munetsi; Mateus Mane, Rodrigo Gomes, Fer López; y Raúl Jiménez.

¿Dónde ver EN VIVO el Sheffield United vs Wolverhampton?

Aunque en ocasiones las empresas buscan hacerse de los derechos de transmisión para México cuando algún futbolista llega a cierta liga (caso de Armando González)... el problema aquí es que la Championship es de segunda división. Por ello, al momento, no hay oferta para observar por televisión los juegos de Raúl Jiménez y los Wolves en territorio mexicano.