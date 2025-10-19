Shohei Ohtani hace historia en los playoffs de la MLB con los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la Serie Mundial en los Playoffs de la MLB luego de barrer la Serie de Campeonato en la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, en el último juego de la serie Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es el mejor pelotero del planeta, conectado 3 Home Runs.

El lanzador japonés se convirtió en el primer pitcher de la historia en conectar dos o más cuadrangulares en un juego de playoffs y entró a la lista de 12 jugadores que han anotado 3 cuadrangulares en un juego de postemporada y por si fuera poco terminó su participación en el montículo con 10 ponches.

Jugadores con 3 Home Runs en postemporada de la MLB

Ohtani se unió a una lista privilegiada en Grandes Ligas en el último juego ante los Brewers, potenciando su imagen para ser un futuro salón de la fama en la MLB.

Babe Ruth (NY Yankees) Bob Robertson (Pittsburgh) Reggie Jackson (NY Yankees) George Brett (KC Royals) Adam Kennedy (LA Angels) Adrián Beltre (Rangers) Albert Pujols (St. Louis) Pablo Sandoval (SF Giants) José Altuve (Astros) Kike Hernández (Dodgers) Christian Taylor (Dodgers) Shohei Ohtani (Dodgers)

En una noche perfecta, Shohei Ohtani volvió a desafiar los límites de lo posible. Con tres jonrones, diez ponches y una sonrisa tranquila, el japonés escribió una de las páginas más brillantes en la historia de los playoffs, consolidándose como uno de los peloteros más completos y dominantes que ha visto este deporte.

