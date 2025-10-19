Va por el Oro en los Ángeles atleta que se ganó el cariño de México en Exatlón

La atleta mexicana, Kenia Lechuga quien tuvo un paso por Exatlón México, se encuentra viviendo un gran momento en su carrera deportiva, pues se quedó con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, pero ahora tiene el objetivo de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, esto dijo en su regreso a nuestro país, donde los medios de comunicación y los fans ya la esperaban.

Esta ha sido una de las mejores temporadas de mi carrera. Mi cuerpo se fortaleció y tiene muy buena memoria muscular, lo que me hace tener confianza en lo que viene. Ya logré una plata, un bronce y ahora voy por el oro mundial

Conoce más sobre el remo | El ABC de Tokyo 2020

¿Qué viene para Kenia Lechuga?

La atleta mexicana ha mencionado que tiene varias competencias en puerta, pero que el reto que enfrenta en estos momentos es ganar pesos, ya que piensa competir en otra categoría en los próximos Juegos Olímpicos, por lo que necesita algunos cambios físicos, entre ellos ganar masa muscular para poder mejorar los resultados que ha conseguido en sus participaciones anteriores.

Kenia Lechuga ha mencionado que por su cabeza, todavía no pasa la idea de retirarse, al contrario, siente que sus mejores años están por llegar, por lo que es una gran promesa de medalla para el deporte mexicano en la próxima justa veraniega.

Sin duda, es una gran representante de México en el remo, donde cada día el nivel sube, por lo que colocarse dentro de las mejores del mundo no es una tarea sencilla. También ha mencionado en varias ocasiones que una de sus misiones, es poder inspirar a las nuevas generaciones de deportistas mexicanos a que luchen por lo que quieren.

