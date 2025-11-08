deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

El showman del boxeo mexicano: 3 peleas donde Maromero Páez demostró ser el mejor del mundo

Jorge ‘El Maromero’ Páez dejó a México en lo más alto del boxeo, siendo campeón mundial en 4 oportunidades. Estas son sus 3 mejores peleas, donde se consagró como uno de los boxeadores más exitosos del país y del mundo.

showman-boxeo-mexicano-3-peleas-donde-maromero-paez-demostro-ser-el-mejor-del-mundo
@jorge__paezoficial
María Agustina Leiva - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Jorge 'El Maromero' Páez es uno de los boxeadores consagrados de México y del mundo. El exdeportista de 60 años permanece alejado del boxeo , pero dejó un amplio archivo de brillantes combates que lo llevaron a la gloria.

Nocaut: Los guantes de boxeo

Estas son algunas de las peleas más recordadas y apreciadas por los amantes del boxeo y la carrera de Paéz. En estos encuentros deportivos, el mexicalense supo ganar títulos y resistir a la fuerza y determinación de sus grandes competidores.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Tigres vs Atlético de San Luis en la Jornada 17 del Apertura 2025

Las 3 mejores peleas de Jorge ‘El Maromero’ Páez

El 4 de febrero de 1990, 'El Maromero' recibió un golpe izquierdo de Troy Dorsey durante la pelea en Las Vegas. En este combate, el pugilista ganó el título de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (IFB, por sus siglas en inglés)

@boxeomexa JORGE MAROMERO PAEZ VS TROY DORSEY #jorgemaromeropaez #troydorsey#puroboxeomex #boxeomexa #boxeomexicano#maromero #paez #maromeropaez #fy #viralvideo #boxinghighlights ♬ sonido original - VicenteFernándezFans

En la pelea del 19 de febrero de 1994, Andrés Sandovol le lanzó un golpe a Páez durante una pelea en Los Ángeles, California. El desenlace positivo y victorioso fue para el deportista bajacaliforniano

@angelbambumolina Lo mejor de la pelea Jorge “maromero” Páez vs Andrés Sandoval #box #boxinginspires #boxing #boxeo #leyendasdelbox #boxinghype #boxinglifestyle #boxingday #enelbanquillo #knockout #motivation #bestboxer #ko #viral #campeon #bestfight #cmb #highlight #jorge #maromeropaez #maromero #paez #andres #sandoval ♬ Lejanía - Rozhes

Durante la pelea del 29 de julio de 1994 en el MGM Grand Hotel en Las Vegas, Oscar De La Hoya se defendió de los golpes de Jorge Páez en uno de los más fervientes combates de la historia del boxeo.

@boxeo.viral Maromero Páez vs Óscar de la Hoya: El Choque del Corazón y la Técnica #box #BoxeoViral7 #boxing🥊 ♬ sonido original - boxeo viral

Te puede interesar: A este equipo de la Liga BBVA MX le quitarían 3 puntos por no cumplir la regla de menores

¿A qué se dedica el exboxeador Jorge ‘El Maromero’ Páez en la actualidad?

Jorge Adolfo Febles Páez, como realmente se llama 'El Maromero', se retiró del boxeo en 2003 y actualmente predica la religión de Testigos de Jehová. Vive en Las Vegas, Estados Unidos, acompañado de su esposa e hijos.

Sin embargo, aun suele dar entrevistas para repasar su trayectoria. Si bien el exboxeador dice estar enfermo, lo cierto es que no se conoce ningún diagnóstico de enfermedad. Pero se presume que los golpes recibidos en su carrera profesional le dejaron algunas secuelas médicas en algunos órganos.

Quien supo ser una de las figuras máximas del boxeo mexicano y mundial, cosechó un récord profesional de 79 victorias (51 de ellas por nocaut). Además, solo tuvo 14 derrotas y 5 empates. Sus títulos se traducen en campeón del mundo de peso pluma de la FIB y campeón interino de la AMB en la categoría superpluma. Pero también se quedó con el Título Intercontinental de las Américas del súper pluma del CMB.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

María Agustina Leiva - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×