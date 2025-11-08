El showman del boxeo mexicano: 3 peleas donde Maromero Páez demostró ser el mejor del mundo

Jorge 'El Maromero' Páez es uno de los boxeadores consagrados de México y del mundo. El exdeportista de 60 años permanece alejado del boxeo , pero dejó un amplio archivo de brillantes combates que lo llevaron a la gloria.

Estas son algunas de las peleas más recordadas y apreciadas por los amantes del boxeo y la carrera de Paéz. En estos encuentros deportivos, el mexicalense supo ganar títulos y resistir a la fuerza y determinación de sus grandes competidores.

Las 3 mejores peleas de Jorge ‘El Maromero’ Páez

El 4 de febrero de 1990, 'El Maromero' recibió un golpe izquierdo de Troy Dorsey durante la pelea en Las Vegas. En este combate, el pugilista ganó el título de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (IFB, por sus siglas en inglés)

En la pelea del 19 de febrero de 1994, Andrés Sandovol le lanzó un golpe a Páez durante una pelea en Los Ángeles, California. El desenlace positivo y victorioso fue para el deportista bajacaliforniano

Durante la pelea del 29 de julio de 1994 en el MGM Grand Hotel en Las Vegas, Oscar De La Hoya se defendió de los golpes de Jorge Páez en uno de los más fervientes combates de la historia del boxeo.

¿A qué se dedica el exboxeador Jorge ‘El Maromero’ Páez en la actualidad?

Jorge Adolfo Febles Páez, como realmente se llama 'El Maromero', se retiró del boxeo en 2003 y actualmente predica la religión de Testigos de Jehová. Vive en Las Vegas, Estados Unidos, acompañado de su esposa e hijos.

Sin embargo, aun suele dar entrevistas para repasar su trayectoria. Si bien el exboxeador dice estar enfermo, lo cierto es que no se conoce ningún diagnóstico de enfermedad. Pero se presume que los golpes recibidos en su carrera profesional le dejaron algunas secuelas médicas en algunos órganos.

Quien supo ser una de las figuras máximas del boxeo mexicano y mundial, cosechó un récord profesional de 79 victorias (51 de ellas por nocaut). Además, solo tuvo 14 derrotas y 5 empates. Sus títulos se traducen en campeón del mundo de peso pluma de la FIB y campeón interino de la AMB en la categoría superpluma. Pero también se quedó con el Título Intercontinental de las Américas del súper pluma del CMB.

