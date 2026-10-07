ÚLTIMA HORA: Figura mexicana de Pumas FICHA en la Serie A

Este miércoles 7 de octubre del 2026, el conjunto del Como 1907 Femenil de la Serie A, confirmó en sus redes sociales el fichaje de Silvana Flores, dejando se ser jugadora de Pumas para convertirse en futbolista del BiancoBlu.

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"Como 1907 se complace en anunciar el fichaje de la centrocampista Silvana Flores, quien se unió al BiancoBlu durante la ventana de transferencia de verano. Nacida en 2002, Flores llega a Como tras concluir su etapa en el Club Universidad Nacional de México".

Silvana llega al Como luego de tener un paso con el Tottenham Hotspur, Reading, mudarse a México y jugar para Monterrey, Mazatlán, Pachuca y Pumas. Una mediocampista destacada por su nivel de juego, que ha tenido varios minutos con la Selección Mexicana por su nivel de juego.

El entrenador del Como elogia la llegada de Silvana Flores

Nils Nielsen, entrenador del Como 1907, declaró con la llegada de Silvana que es una mediocampista que puede aportar intensidad al equipo con su fortaleza física, su habilidad defensiva y su buena distribución del balón. Por último, aseguró estar feliz de poder contar con ella en el equipo.

"Silvana es una centrocampista capaz de aportar gran intensidad. Demuestra fortaleza física y excelentes habilidades defensivas, además de una buena distribución del balón. Estamos encantados de contar con ella y confiamos en que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos".

Por su parte, Silvana aseguró estar muy contenta de estar en el equipo, tener una aventura en Italia ya que considera que es un campeonato muy competitivo en el que ya quiere empezar y ponerse a prueba.

Respecto a su llegada, Silvana Flores comentó: "Estoy muy contenta de estar aquí y comenzar esta nueva aventura en Italia. Creo que es un campeonato muy competitivo y tengo muchas ganas de empezar y ponerme a prueba".