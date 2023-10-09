Simone Biles, la gimnasta más ganadora en la historia

La estadounidense de 26 años, Simone Biles, cerró su participación en el Mundial de Gimnasia Artística con dos metales dorados, sumando un total de 5 medallas en Amberes, Bélgica, colocándose como la gimnasta con más medallas entre Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos (37) de la historia, superando al Bielorruso, Vitaly Scherbo (33).

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Biles decidió poner en pausa su carrera profesional por temas de salud mental, sin embargo, la reina de la gimnasia ha vuelto por su corona y apunta a ser la favorita en Paris 2024 en donde podría seguir batiendo récords.

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Máxima medallista en Mundiales

Con su gran participación en Amberes, Biles aumentó su estadística a 30 medallas en Campeonatos del Mundo, en donde también es la máxima ganadora en la historia con 23 metales de Oro, 4 platas y 3 Bronces, muy por abajo quedó la marca anterior de Scherbo con 23 preseas en Mundiales.

Este domingo volvió a demostrar su domino en la prueba de Suelo, en donde se coronó por sexta Copa Mundial consecutiva, desde su debut en Amberes 2013, nadie le ha quitado el primer lugar del podio en Suelo, en donde suma 6 medallas de Oro, un par de horas antes también se colgó el Oro en la Barra de Equilibrio.

Action photo competition during the awards final multiple women’s gymnastics finals in Rio Olympic Arena during the Olympic Games Rio 2016 , pictured Foto de accion durante la Premiacion de final de competencia multiple femenil de Gimnasia artistica disputada en Arena Olimpica de Rio durante los Juegos Olimpicos de Rio 2016, en la foto: Simone Biles de USA medalla de oro 11/08/2016/MEXSPORT/FOTOARENA/RODOLFO BUHRER|MEXSPORT/FOTOARENA/RODOLFO BUHRE/MEXSPORT

Los récords por romper

Con 26 años y 7 medallas Olímpicas, Simone Biles, está lejos del récord de más medallas en Juegos Olímpicos que ostenta Larisa Latynina con 18 metales, 9 de Oro, 5 de Plata y 4 Bronces, aunque parece imposible de romper, Paris 2024 podría ser una gran oportunidad para acercarse a la marca, ya que vuelve a ser una de las grandes favoritas.

Hace un par de meses, Simone Biles, se convirtió en la gimnasta mejor pagada de todos los tiempos con un contrato de al rededor de 10 millones de dólares, sin embargo, poco tiene que ver las competencias de gimnasia, el contrato lo firmó con una de las empresas de ropa deportiva más importante del mundo.

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