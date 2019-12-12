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Simone Biles: una gimnasta que apunta a ser legendaria

Perfección, grandeza, genio y tenacidad, estas son las palabras que describen a Simone Biles. La norteamericana apunta a los libros de historia.

Simone Biles

Escrito por: Raúl Patiño

La pequeña Simone Biles mide menos de 1.50 de estatura, pero el legado que aún no termina de construir es enorme, este fin de semana se convirtió en la mayor ganadora de medallas en campeonatos mundiales.

Sus perfectas ejecuciones en la viga de equilibrio y en piso le dieron preseas de oro, la 24 y 25 en su cuenta personal y así rompió el empate que tenía con el bielorruso Vitaly Scherbo y su ya anticuado récord de 23 medallas.

"Creo que estoy orgullosa de mi desempeño aquí, lo he hecho bien en todas mis rutinas, he sido consistente, ese era mi objetivo cuando vine a los campeonatos mundiales y la meta para el año", aseguró la gimnasta estadounidense.

Simone ha hecho cosas únicas, que el mundo de la gimnasia ha tenido que bautizar con su nombre, movimientos que nadie se había aventurado a crear y que ha hecho que Biles esté en constante enfrentamientos con la Federación Internacional de Gimnasia pues considera que no le dan el justo valor a la dificultad de cada elemento acrobático que ha inventado.

Biles está mejor ahora que en 2016, Juegos Olímpicos donde ganó cuatro medallas y eso viene de un año sabático. Después de haber revelado que Larry Nassar, ex-médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos había abusado de ella. Además, se convirtió en la primer mujer en tres décadas en ganar medallas en los seis eventos en el campeonato mundial de 2018, mientras luchaba contra un cálculo renal.

Simone Biles la pequeña genio de 22 años tiene como próxima meta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y así empieza debate de si es la mejor gimnasta de todos los tiempos.

Por: Raúl Patiño

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