Sin haber ganado un Mundial: el día que Lionel Messi renunció a la Selección de Argentina

La historia del futbol de Argentina cuenta con capítulos de extrema tensión dramática que marcaron un quiebre en la relación entre los aficionados y sus máximos ídolos. Con un nuevo episodio histórico entre Lionel Messi y la Selección Argentina tras eliminar a Egipto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recordamos, a una década, lo que fue aquella noche también en Estados Unidos, en donde el astro argentino renunció al combinado albiceleste.

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El 27 de junio de 2016, Lionel Messi sacudió las estructuras de la Asociación del Fútbol Argentino al anunciar su retiro inmediato del combinado nacional. La drástica resolución se produjo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras consumarse una nueva derrota en una instancia definitiva, luego de que el seleccionado albiceleste perdiera ante su similar de Chile en la tanda de penales correspondiente a la final de la Copa América Centenario. Cabe recordar que en aquella ocasión, el capitán del equipo erró su disparo desde los doce pasos y acumuló su frustración más grande con los colores albicelestes.

Culminado el encuentro, las declaraciones textuales de Messi sacudieron a la Selección de Argentina: "Es difícil, el momento es duro para cualquier análisis. En el vestuario pensé que se terminó para mí la Selección, no es para mí. Es increíble, pero no se me da. Evidentemente tiene que ser así. Hoy pasó otra vez y otra vez en los penales. Ya son 4 finales las que me toca perder y 3 seguidas. Es una lástima, pero tiene que ser así. No se da. Lo intentamos y lo buscamos. Ya está". Así, sin más, el 10 le ponía fin a su carrera con el conjunto nacional.

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Tras anunciar su retiro de la Selección, Lionel Messi volvió a jugar un partido con Argentina meses después

Tras alejarse de la Selección Argentina por un tiempo, Messi pensó nuevamente su decisión y la modificó. Fue el 1 de septiembre de 2016 cuando volvió a ponerse los colores argentinos en un partido de Eliminatorias a Rusia 2018.

Luego de grandes golpes, al astro mundial le llegaron las buenas actuaciones con su país, tal es así que consiguió levantar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, completando una etapa histórica con la Selección argentina. Ahora, va por más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.