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Jannik Sinner se retira del Masters 1000 de París tras terminar juego en la madrugada

El tenista italiano Jannik Sinner se vio forzado a retirarse del Masters 1000 de París debido a la mala organización del torneo que no le dio tiempo a recuperarse

ATP 500 - Vienna Open
Tennis - ATP 500 - Vienna Open - Wiener Stadthalle, Vienna, Austria - October 29, 2023 Italy’s Jannik Sinner reacts during the final against Russia’s Daniil Medvedev REUTERS/Lisa Leutner|LISA LEUTNER/REUTERS

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

Jannik Sinner se ha visto forzado a bajarse del barco en Francia. El tenista italiano anunció a través de redes sociales que se retiraba del Masters 1000 de París debido a no tener suficiente tiempo para recuperarse entre partidos. El torneo se lleva a cabo en un complejo que no posee grandes canchas y donde los jugadores se ven forzados a esperar largas horas para poder hacer su trabajo.

La cuarta raqueta a nivel mundial vivió una verdadera batalla en la madrugada del jueves ante el americano Mackenzie McDonald, derrotándolo por parciales de 6-7 (6), 7-5 y 6-1 en un encuentro que culmino a las 02:37 horas, tiempo de París. Lamentablemente para el del país de la bota, que llegaba como flamante campeón de Viena, la ATP lo programó para este viernes en un horario que le daba alrededor de 14 horas para recuperarse físicamente.

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"Contento de la victoria de Jannik, pero ninguna consideración por el bienestar de los jugadores en la programación de París", dijo Darren Cahill, entrenador del estelar tenista. Asimismo, Casper Ruud ironizó con el tema a través de sus redes sociales. "Bravo ATP, bonita manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y a estar preparado lo antes posible cuando finalizó su partido precedente a las 2:37 min de la mañana. 14:30 para recuperar. Qué broma", puntualizó el noruego.

Alex de Miñaur sería el rival de Sinner en la siguiente fase, sin embargo, ahora se medirá a Andrey Rublev el viernes. Al final de cuentas, el cuarto mejor del ranking tomó la mejor decisión para evitar cualquier lesión y estar a punto de cara a la finalización de la temporada.

Jannik Sinner explica su retiro de París y lo que viene para él

Jannik Sinner utilizó sus redes sociales para explicar su sentir ante los hechos que lo forzaron a retirarse del Masters 1000 de París y lo que viene en las siguientes semanas.

"Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo", dijo en su post. "Las semanas que vienen con las Finales ATP en casa y la Copa Davis serán muy importantes, ahora me centro en prepararme para estos importantes eventos. Nos vemos en Turín".

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