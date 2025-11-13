deportes
Conocé a los nuevos reyes del pitcheo en las Grandes Ligas

El zurdo de los Tigers repite como Cy Young en la Americana; el joven fenómeno de los Pirates gana por unanimidad en la Nacional. Aquí, todos los detalles

Javier Eduardo Assad tijuanense en Grandes Ligas Cubs
EDER CALDERÓN
Home Run Azteca
La temporada 2025 de las Grandes Ligas dejó en claro que el presente y futuro del pitcheo está asegurado.

Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, y Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, se consagraron este miércoles como los mejores lanzadores del año al conquistar los Premios Cy Young de la Liga Americana y Nacional, respectivamente, según la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA).

Skubal, una bestia que domina

Con apenas 28 años, Tarik Skubal se unió a una lista de élite al ganar su segundo Cy Young consecutivo, un logro reservado solo para leyendas como Pedro Martínez, Randy Johnson o Clayton Kershaw.

El zurdo lideró la Liga Americana con una efectividad de 2.21, 241 ponches y un WHIP de 0.89, números que confirmaron su dominio absoluto en el montículo.

Skubal, quien fue elegido en la novena ronda del Draft del 2018, superó en la votación a Garrett Crochet (Medias Rojas) y a Hunter Brown (Astros), recibiendo 26 votos al primer lugar.

"Es un premio individual, pero gran parte del mérito es del equipo y de quienes juegan detrás de mí", declaró el as de Detroit, visiblemente emocionado desde Las Vegas durante la ceremonia de premiación.

Con su poderoso cambio de velocidad -considerado el lanzamiento más dominante de la temporada, y una recta que rozó las 98 mph, Skubal se consolidó como uno de los brazos más completos del beisbol moderno.

Skenes hace historia… otra vez

En la Liga Nacional, Paul Skenes escribió su propio capítulo dorado. El joven de 23 años ganó el Cy Young por unanimidad, repitiendo la hazaña que solo el mexicano Fernando Valenzuela (1981) y Dwight Gooden (1985) habían conseguido: ganar el Novato del Año y el Cy Young en sus dos primeras temporadas.

El derecho de los Piratas dominó con una efectividad de 1.97, la mejor de toda la MLB, además de un WHIP de 0.95 y 216 ponches en 187.2 innings.

"Nunca pensé que estaría aquí. Si trabajas duro y te rodeas de buena gente, los resultados llegan", dijo el lanzador, quien también abrió el Juego de Estrellas por la Liga Nacional.

Con Skubal y Skenes al mando, el pitcheo vive una nueva era dorada. Dos generaciones distintas, un mismo resultado: perfección desde la lomita.

Autor / Redactor

EDER CALDERÓN

