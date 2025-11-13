MLB: Stephen Vogt y Pat Murphy, los hombres del año en las Grandes Ligas

En una votación sin precedentes de la Asociación de Escritores de Beisbol de Norteamérica (BBWAA), Stephen Vogt, de los Guardians de Cleveland, y Pat Murphy, de los Brewers de Milwaukee, fueron elegidos Managers del Año 2025 en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Ambos repiten el galardón logrado en 2024, convirtiéndose en los primeros dirigentes en ganar este premio en sus dos primeras temporadas al mando.

Hasta ahora, solo Bobby Cox (Braves, 2004-2005) y Kevin Cash (Rays, 2020-2021) habían conseguido el doblete en años consecutivos.

Pero lo que lograron Vogt y Murphy va más allá de las estadísticas: ambos reconstruyeron equipos en transición y los transformaron en potencias inesperadas dentro de sus ligas.

Stephen Vogt: calma en medio del caos en Cleveland

Contra todo pronóstico, Vogt llevó a los Guardians a conquistar la División Central de la Liga Americana, pese a estar 15.5 juegos abajo en julio. Ningún club había remontado tanto desde 1969. Incluso con un promedio ofensivo colectivo de .226, el peor en la historia de la franquicia, y las ausencias de los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, el técnico mantuvo a su equipo unido, predicando serenidad en medio de la tormenta.

Aún sin sus figuras y tras el traspaso de Shane Bieber a Toronto, Cleveland cerró la temporada con un impresionante récord de 19-4 en sus últimos 23 juegos, superando a los Tigers y amarrando la división.

Vogt se unió así a Eric Wedge (2007) y Terry Francona (2013, 2016, 2022) como los únicos estrategas de los Guardians en obtener este reconocimiento.

Pat Murphy: el espíritu rebelde de Milwaukee

Cuando Craig Counsell dejó Milwaukee rumbo a los Cubs, pocos creyeron que su sucesor podría mantener el éxito. Pero Pat Murphy, antiguo coach de banca, no solo lo logró: llevó a los Brewers a su mejor marca histórica (97-65) y a su séptima postemporada en ocho años.

Pese a perder figuras como Willy Adames y Devin Williams, y arrancar con un 0-4 histórico, Murphy transformó el inicio gris en una temporada de ensueño, impulsado por rachas de 8, 11 y 14 victorias consecutivas. Su liderazgo genuino y carácter franco conquistaron al vestidor y a la afición.

"Pese a mis modales, pese a ser tan directo, me valoró", dijo Murphy entre risas al recibir el galardón. Una frase que resume perfectamente por qué sus jugadores lo siguen… y por qué el beisbol lo aplaude.

