Slavia Praga vs Barcelona: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del partido CLAVE para los blaugranas en la Champions
El FC Barcelona se juega más que tres puntos ante Slavia Praga. Horario para los Estados Unidos, bajas clave y lo que está en juego en Champions League
El FC Barcelona llega a la penúltima fecha de la Champions League con la presión al máximo y sin margen de error ante Slavia Praga. Tras el fin de su racha histórica de triunfos, el equipo de Hansi Flick está obligado a ganar en su visita al Slavia Praga si quiere evitar el repechaje y mantenerse con vida en la lucha por el pase directo a los octavos de final.
Para el público latino que sigue al Barça desde Estados Unidos, este duelo no es uno más. Es una prueba de carácter, de jerarquía y de capacidad para responder cuando el escenario se vuelve hostil. El Eden Arena promete ser una caldera y el Barcelona deberá demostrar que su gran presente local también puede trasladarse a Europa.
¿Por qué el Barcelona está obligado a ganar ante Slavia Praga en Champions?
El conjunto blaugrana llega golpeado anímicamente tras caer en LaLiga frente a la Real Sociedad, resultado que cortó una racha de 11 victorias consecutivas. En la tabla de la Champions League, Barcelona se encuentra en zona de repesca, una posición peligrosa que obliga a sumar de a tres para no depender de terceros en la última jornada.
Además, el contexto deportivo no ayuda. Lamine Yamal está suspendido por acumulación de tarjetas y Ferran Torres es baja por lesión, dos ausencias sensibles en ataque. Sin embargo, la buena noticia es el regreso de Raphinha, quien apunta a ser titular y asumir un rol protagónico junto a Robert Lewandowski.
Barcelona vs Slavia Praga: bajas, regreso clave y factor cancha
El Slavia Praga no es un rival menor cuando juega en casa. Su fortaleza como local y el empuje de su afición convierten este partido en uno de los más incómodos de la jornada. Barcelona lo sabe y por eso Flick planea un once equilibrado, con Pedri y Frenkie de Jong manejando el ritmo y una defensa joven liderada por Pau Cubarsí.
El objetivo es claro: imponer jerarquía, controlar los tiempos y golpear en los momentos justos. Un empate complica y una derrota sería un golpe durísimo para las aspiraciones europeas del club.
Fecha, hora y sede del partido en Estados Unidos
- Partido: Barcelona vs Slavia Praga
- Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026
- Sede: Eden Arena, Praga
Horarios en Estados Unidos:
- Este (ET): 3:00 p.m.
- Centro (CT): 2:00 p.m.
- Pacífico (PT): 12:00 p.m.
