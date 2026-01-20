Slavia Praga vs Barcelona: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del partido CLAVE para los blaugranas en la Champions

El FC Barcelona llega a la penúltima fecha de la Champions League con la presión al máximo y sin margen de error ante Slavia Praga. Tras el fin de su racha histórica de triunfos, el equipo de Hansi Flick está obligado a ganar en su visita al Slavia Praga si quiere evitar el repechaje y mantenerse con vida en la lucha por el pase directo a los octavos de final.

Para el público latino que sigue al Barça desde Estados Unidos, este duelo no es uno más. Es una prueba de carácter, de jerarquía y de capacidad para responder cuando el escenario se vuelve hostil. El Eden Arena promete ser una caldera y el Barcelona deberá demostrar que su gran presente local también puede trasladarse a Europa.

¿Por qué el Barcelona está obligado a ganar ante Slavia Praga en Champions?

El conjunto blaugrana llega golpeado anímicamente tras caer en LaLiga frente a la Real Sociedad, resultado que cortó una racha de 11 victorias consecutivas. En la tabla de la Champions League, Barcelona se encuentra en zona de repesca, una posición peligrosa que obliga a sumar de a tres para no depender de terceros en la última jornada.

Además, el contexto deportivo no ayuda. Lamine Yamal está suspendido por acumulación de tarjetas y Ferran Torres es baja por lesión, dos ausencias sensibles en ataque. Sin embargo, la buena noticia es el regreso de Raphinha, quien apunta a ser titular y asumir un rol protagónico junto a Robert Lewandowski.

The squad called up to travel to Prague! ✈️ pic.twitter.com/8WbijGSyaQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

Barcelona vs Slavia Praga: bajas, regreso clave y factor cancha

El Slavia Praga no es un rival menor cuando juega en casa. Su fortaleza como local y el empuje de su afición convierten este partido en uno de los más incómodos de la jornada. Barcelona lo sabe y por eso Flick planea un once equilibrado, con Pedri y Frenkie de Jong manejando el ritmo y una defensa joven liderada por Pau Cubarsí.

El objetivo es claro: imponer jerarquía, controlar los tiempos y golpear en los momentos justos. Un empate complica y una derrota sería un golpe durísimo para las aspiraciones europeas del club.

Fecha, hora y sede del partido en Estados Unidos



Partido: Barcelona vs Slavia Praga

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Sede: Eden Arena, Praga

Horarios en Estados Unidos:

