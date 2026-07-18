Esta es la estrategia que planea España para frenar a Messi y ser campeón del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos promete un duelo de dos potencias como lo son España y Argentina. En el caso del conjunto ibérico, la estrategia de Luis de la Fuente será una de las claves para que puedan competir contra el vigente campeón del mundo.

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El entrenador de España dio un antecedente de lo que sería su plan de juego ante La Albiceleste, contando con el objetivo primordial de poder desactivar el talento de Lionel Messi. "A Messi no se le frena con un solo hombre, sino con el esfuerzo de todo el bloque", comentó Luis de la Fuente en la conferencia de prensa previa al partido.

El DT de España tiene como estrategia anular a Messi|BRETT DAVIS/IMAGN IMAGES via Reuters

España planea desactivar a Messi en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las marcas individuales no serán para Luis de la Fuente una apuesta adecuada en la gran final del certamen. Sino contar con una coordinación rigurosa del equipo por zonas en donde Lionel Messi y sus grandes socios pueden generar jugadas de peligro.

Para ello el compromiso del entrenador español será analizar meticulosamente el papel del 10 argentino en sus últimos partidos. Sobre todo ahora que Messi suma su mejor participación dentro de la historia del certamen al liderar la tabla de goleo con 8 anotaciones en total.

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Luis de la Fuente apostará por perfeccionar una de sus mayores virtudes ante Argentina

La Selección de España es la mejor defensa del torneo al tener solo un gol en contra que sufrió en los Cuartos de Final ante Bélgica. Destacando su reciente exhibición al anular a una de las mejores ofensivas del certamen como lo fue Francia que registraba 16 goles en total.

Luis de la Fuente analizará meticulosamente la ofensiva de Argentina|Selección Española de Futbol

Ahora el reto será el anular a Argentina, la cual se registra como el equipo con más goles anotados dentro del torneo con 19 goles en 7 partidos. En ese sentido, Luis de la Fuente buscará apostar por una de las mayores virtudes de su equipo para conseguir el título más importante a nivel de selecciones.