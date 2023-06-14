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¿Ilegal? La sustancia que consumió Ederson en la celebración del Manchester City

¿Qué es snus? La sustancia que consumió Ederson Morales durante los festejos del Manchester City, por el triplete conseguido en la campaña.

Ederson Moraes
Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Inter Milan - Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turkey - June 11, 2023 Manchester City’s Ederson celebrates with the trophy after winning the Champions League REUTERS/Molly Darlington|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Escrito por: Ricardo Albarrán

El pasado sábado 10 de junio, el Manchester City se coronó campeón de la UEFA Champions League tras vencer al Inter por la mínima diferencia; de esa manera, cerraron una temporada histórica, misma situación que llevó a los jugadores a festejar por los logros obtenidos; uno de ellos, Ederson Moraes, portero del equipo, quien causó polémica en redes sociales por una sustancia que consumió.

En uno de los videos virales de la celebración, donde Jack Grealish le suplicó a Bernardo Silva para que se quedará en el equipo, ante los rumores que aseguran su salida, aparece, en segundo plano, Ederson Moraes consumiendo una sustancia, que tiempo después se aclaró su procedencia, ante la ‘ola’ de comentarios que señalaban suposiciones.

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¿Qué es snus? Lo que Ederson consumió en la celebración del Manchester City

Tras el video publicado, se confirmó que lo que consumió Ederson Moraes era snus, un estimulante, sin humo, que contiene nicotina y que entra al cuerpo mediante vía oral. La sustancia es una mezcla de tabaco con agua y sal; igualmente, puede contener aromatizantes como aceite de bergamota, esencia de alguna flor.

Manchester City consiguió su primer triplete

Con la victoria ante el Inter en la final de la UEFA Champions League, Manchester City se sumó a la lista de equipos del ‘viejo continente’ con un triplete en una sola temporada: el conjunto dirigido por Pep Guardiola consiguió la Premier League, FA Cup y el torneo continental antes mencionado.

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Por su parte, el director técnico español consiguió su segundo triplete, ya que ganó LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League con el Barcelona en la temporada 2008-2009; pasó más de una década para que Pep Guardiola se reencontrara con el título continental. Además, con el Manchester City le tomó seis años alcanzar ‘La Orejona’, su primer en la historia para el conjunto inglés.

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