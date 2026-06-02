Así de impactante es por dentro el SoFi Stadium de Los Ángeles para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedará grabada en la historia del futbol, ya que por primera vez se disputará en tres países distintos (México, Estados Unidos y Canadá). Con 104 partidos en el calendario, un récord para esta competencia, aparecen 16 estadios disponibles. Uno de ellos es el SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado uno de los más modernos.

Cómo es el SoFi Stadium

Este recinto está ubicado en Inglewood, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). No sólo se destaca por cuestiones geográficas o de accesos, sino que también aparece en el "top" de las reseñas expuestas por los aficionados.

🤯🇺🇸 Por favor, qué locura el SoFi Stadium de Los Ángeles, a 10 días del inicio del Mundial.



‼️ Se jugarán OCHO PARTIDOS, incluyendo el debut de Estados Unidos vs Paraguay.



Tiene capacidad máxima para 70 MIL personas. ⚠️pic.twitter.com/JT8MkWXayU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 1, 2026

Aunque su aforo puede modificarse según la configuración y el evento que albergue, tiene una capacidad promedio de 70 mil espectadores. Por un tema vinculado a las normativas comerciales de la FIFA, será mencionado como "Los Ángeles Stadium". ¿La razón? Aquellos estadios que tengan un naming de marca, en competencias oficiales sufren una pequeña modificación y adquieren un nombre neutral.

SoFi Stadium, sede de Los Ángeles|Crédito: Mexsport

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Inaugurado en 2020, tiene un rasgo arquitectónico que lo distingue: su techo. El mismo fue diseñado con la intención de permitir el acceso de luz natural sin exponer el campo de juego a condiciones climáticas extremas.

En relación a lo deportivo, es la casa de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers de la NFL. En muy pocos años acumuló grandes eventos, con antecedentes recientes en torneos de CONCACAF y partidos internacionales.

Just another weekend at SoFi Stadium 🏟️🔄



Our team worked around the clock to get our field ready for @LABowlGame on Saturday and Rams vs. Lions on Sunday pic.twitter.com/6NW2VPVpxb — SoFi Stadium (@SoFiStadium) December 15, 2025

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Los Ángeles

El SoFi Stadium albergará ocho partidos del Mundial 2026: cinco por fase de grupos, dos por dieciseisavos y uno por cuartos de final.

Fase de grupos:

12 de junio de 2026: Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D)



15 de junio de 2026: Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G)



18 de junio de 2026: Suiza vs Bosnia (Grupo B)



21 de junio de 2026: Bélgica vs Irán (Grupo G)



25 de junio de 2026: Estados Unidos vs Turquía (Grupo D)



Dieciseisavos de final:

28 de junio de 2026: 2.º del Grupo A vs 2.º del Grupo B



2 de julio de 2026: 1.º del Grupo H vs 2.º del Grupo J



Cuartos de final:

