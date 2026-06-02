Miles de dólares DIARIOS: cuánto ganarán los clubes de la Liga BBVA MX con jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Federación Internacional de Fútbol Asociación comunicó los montos que recibirán los clubes que cedan a sus jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los equipos pertenecientes a la Liga BBVA MX recibirán miles de dólares por día. La FIFA incrementó el presupuesto total destinado a compensar a las instituciones y, de esta manera, el beneficio para todos será aún mayor.

Para esta edición, la FIFA pagará a los clubes un monto de 11.000 dólares por día. Esto les puede permitir a los equipos asegurar una suma de 250.000 dólares en caso de que el conjunto nacional quede eliminado en la fase de 16avos de final. Estos montos podrán ser utilizados por los equipos a discreción.

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Los clubes de la Liga BBVA MX que prestarán jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Instituciones como el Atlas, Club América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul y Tigres de la UANL serán las principales beneficiadas por la cantidad de elementos aportados a la Selección Mexicana. Sin embargo, otros tantos clubes también recibirán estos ingresos, ya que la presencia de futbolistas extranjeros que militan en el balompié azteca y defienden las camisetas de otros países también incrementará los ingresos de los equipos locales, estos serían los casos de Pumas de la UNAM, Pachuca, Puebla y Rayados.

La bolsa económica distribuida por la FIFA representaría un alivio financiero relevante para las finanzas de las instituciones del fútbol local después de las inversiones en infraestructura de las últimas temporadas. Además, estos fondos podrían ser utilizados para el desarrollo de las fuerzas básicas, centros de entrenamiento y más.