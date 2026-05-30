México puede jugar en Los Ángeles: cuánto cuesta viajar a ver un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estar entre los tres países anfitriones permite disputar toda la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio nacional, alternando entre el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara. La historia puede empezar a cambiar en los duelos de eliminación directa, ya que en caso de terminar segundo en su zona, México afrontaría los 16avos de final en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Cruzar la frontera, en términos económicos, no será sencillo. De hecho, podría implicar una inversión de entre 4.000 y 8.000 USD por persona para una experiencia de entre 14 y 20 días.

Esto cuestan los vuelos y el transporte

En temporada mundialista, los vuelos internacionales pueden costar entre 1.000 y 1.500 USD. Si el plan incluye más de una sede, como querer combinar Ciudad de México con Los Ángeles en caso de avanzar, será necesario calcular los traslados internos (que en temporada alta oscilan entre los 400 y 600 USD por trayecto).

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Llegar al estadio en sitios como Los Ángeles implica la necesidad de recurrir a servicios de transporte por aplicación, con tarifas entre 30 y 50 USD por trayecto- o rentar un auto, una aventura que eleva los gastos a un monto cercano a los 100 dólares diarios sumando el combustible.

Hospedaje y entradas: donde el presupuesto se dispara

En el momento de armar una hoja de ruta, este punto es el que más complicaciones genera. Durante un evento de semejante magnitud, los precios que aparecen en cualquier plataforma de reservas habitualmente no deben contemplarse. ¿La razón? Por un tema ligado a la oferta y demanda, los precios se multiplican.

En Los Ángeles, un hotel de tres o cuatro estrellas puede rondar entre 300 y 500 dólares por noche. Las rentas temporarias son una alternativa más accesible —alrededor de 200 dólares por habitación compartida—, aunque conviene investigar bien la ubicación respecto al estadio antes de confirmar cualquier reserva.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana|Jafet Moz/MEXSPORT

Las entradas representan el gasto más difícil de anticipar. Los boletos oficiales de fase de grupos arrancan en 1,000 USD y pueden superar los 10,000, dependiendo de la categoría. Si México avanza a instancias eliminatorias, los precios en reventa legal trepan hasta cifras que pueden exceder los 15,000 USD por partido. La demanda y las selecciones en juego marcan el techo, que en estos casos resulta variable.

Comidas y el detalle que muchos olvidan: la propina

Dentro del estadio, una cerveza cuesta entre 10 y 14 USD; una pizza o un hot dog, entre 12 y 18. Alejado de las instalaciones deportivas, una cena con bebida en un restaurante promedio ronda los 40 a 60 USD por persona. Y en Estados Unidos, la propina no es opcional: entre el 15% y el 20% se suma a cada consumición. Ese porcentaje, aplicado a varios días de viaje, termina siendo un rubro de peso en la planificación final.

Si México logra lo que Javier Aguirre tiene en mente —liderar su grupo y mantener la localía hasta octavos—, el viaje podría resolverse sin cruzar la frontera. Pero si el equipo avanza en segunda posición, Los Ángeles espera. Y conviene llegar con las cuentas claras.

